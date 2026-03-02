¿Fin del misterio? Revelan la verdad detrás del supuesto doble que habría suplantado a Jim Carrey

Jim Carrey es, sin dudas, una de las estrellas más grandes del mundo del cine y el entretenimiento. Este icónico actor ha enamorado al mundo, gracias a su extensa lista de éxitos, a partir de películas brillantes para la historia.

‘La Máscara’ o ‘Sí, Señor’ son algunas de las películas en las que ha brillado. Sin embargo, luego de estos éxitos, su retiro estremeció al mundo del cine a finales de la década del 2010’s.

Sin embargo, recientemente, este actor volvió a ser protagonista durante la semana pasada, por una controversial aparición en los premios César.

Jim Carrey estuvo en la gala de esta premiación, donde recibió un galardón especial por su trayectoria, aunque la sorpresa fue que muchos aseguraron que se trataba de un doble.

Luego de mucha especulación, y una cantidad enorme de teorías en redes sociales, la verdad fue revelada sobre esta particular aparición del actor en esta gala.

¿Jim Carrey tiene un doble?

Durante todo el fin de semana, las redes sociales se llenaron de teorías sobre Jim Carrey. Este icónico actor fue señalado con varias teorías particulares.

Varios fanáticos de Jim Carrey aseguraron que el actor había sido reemplazado al más puro estilo de Avril Lavigne. Esto debido a varios cambios físicos, los cuales parecían poco normales en su apariencia.

Okay this Jim Carrey shit has me bugging pic.twitter.com/XtuOVplfpb — BLAIRE WHITE (@BlaireWhite) February 27, 2026

Esto empezó a tomar vericidad después de varias comparaciones entre el actor, y el individuo que parecía haber suplantado a Carrey en esta premiación.

En un principio, varios aseguraron que esto era falso. Pero, todo acabaría por confirmarse desde finales de semana, con lo que se habría tratado de un experimento social.

El maquillador Alexis Stone publicó a través de sus redes sociales una imagen, donde reveló una máscara de Jim Carrey en estilo realista, al igual que una peluca y una dentadura con los que imitó al actor.

Stone habría personificado a Carrey, y habría aparecido durante parte de esta gala, para así sorprender a los presentes.

Esto despejaría por completo la duda de si se trataba de un doble, y de hecho, no es la primera vez que el maquillador ha suplantado a otros famosos en apariciones públicas.

Sin embargo, cabe aclarar que esto no ha sido confirmado del todo, y varios aseguran que se trata de una imágen generada con IA.

Por el momento, los fanáticos están atentos, pero esperan nuevas señalas para confirmar que este hombre fue quien suplantó a Carrey en los premios César.

Los premios César niegan esta versión

Frente a este hecho, los premios César han negado de manera rotunda que se tratara de un doble, y explican que quien asistió esa noche a la ceremonia era el mismisimo Jim Carrey.

César Awards shut down Jim Carrey clone conspiracy theories after drag artist Alexis Stone suggested he impersonated Carrey at the awards.



“Jim Carrey’s visit has been planned since this summer. From the outset, he was extremely touched by the Academy’s invitation. Eight months… pic.twitter.com/yy6SQrtIst — Variety (@Variety) March 2, 2026

De hecho, revelaron que esta visita se planeó por meses, y que otros testimonios carecen de certeza. Por el momento, los fanáticos del actor esperan que próximamente el propio Jim Carrey pueda dar su versión de los hechos para despejar todas estas teorías.