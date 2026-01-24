Avril Lavigne rompió el silencio sobre la teoría de su fallecimiento: la cantante reveló su versión de los hechos

Avril Lavigne es una de las cantantes más grandes en la historia del rock. Esta artista ha ganado gran popularidad a lo largo de los años, gracias a su participación en éxitos de talla mundial como ‘Girlfriend’ o ‘Complicated’.

Sin embargo, más allá de su carrera musical, esta vocalista ha tenido gran relevancia, gracias a su protagonismo en una oscura teoría de conspiración.

Desde hace algunos años, varios fanáticos aseguran que Avril Lavigne falleció, y su puesto fue ocupado por otra versión de gran parecido, cuyo nombre sería ‘Melissa’.

Esta teoría se ha popularizado en internet por décadas. Pero, finalmente, Lavigne rompió el silencio al respecto hace poco tiempo, y aquí les revelamos su versión.

¿La teoría sobre el fallecimiento de Avril Lavigne es real?

La teoría de conspiración sobre el reemplazo de Avril Lavigne es una de las más populares de los últimos años. Miles de personas han alimentado esta versión, incluso con supuestas pruebas de este cambio.

Las versiones sostienen que la artista habría fallecido hace varios años y su lugar fue tomado por un doble, cuyo nombre sería Melissa, para preservar la influencia y la fama de Avril.

Desde entonces esta teoría ha sido fuertemente apoyada, incluso por propios fans de la artista. Aunque, la gran verdad habría sido revelada hace pocas semanas por la misma Lavigne.

La famosa artista fue parte de una entrevista en el podcast ‘Call Me Daddy’. Allí fue cuestionada por este rumor, y dio su propia versión al respecto.

Lavigne aseguró que es un rumor que ha llegado a saber, y que incluso considera que es una teoría conspirativa muy buena. De hecho, la propia artista aseguró que esta no le parecía ‘creepy’.

Aun así, explicó que efectivamente es la Avril Lavigne real, y que la Melissa que la habría reemplazado realmente no existiría, y sería solo una teoría de internet, la cual le parece “tonta”.

De hecho, la propia artista aseguró que hay otros artistas con los que ha sucedido lo mismo. Cabe recordar que teorías similares rodean a otros musicos, como es el caso de Paul McCartney, exbajista de los Beatles.

A pesar de estas aclaraciones, varios seguidores aparecieron en los comentarios y dijeron que “eso es justamente lo que diría Melissa”. Sin embargo, lo cierto es que toda la fanaticada de Avril Lavigne ha apoyado de manera incondicional su trayectoria en la música.