¿Cuándo sale el iPhone 18 en 2026? Fecha de lanzamiento y lo que se sabe del próximo celular

La hoja de ruta de Apple para 2026 ya empieza a perfilarse, y todo indica que la próxima generación de iPhones llegará con cambios estratégicos tanto en calendario como en hardware. Aunque la presentación oficial aún queda lejos, las filtraciones sobre los esperados iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max dibujan un escenario ambicioso, con especial énfasis en fotografía, rendimiento y conectividad.

A diferencia de ciclos anteriores, la compañía rompería su propio esquema: los modelos Pro debutarían en septiembre de 2026 junto a un inédito iPhone plegable, mientras que el iPhone 18 estándar se retrasaría hasta marzo de 2027. Este movimiento dejaría el protagonismo inicial a la gama alta y marcaría un cambio relevante en la estrategia comercial de Cupertino.

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En el apartado técnico, el salto más significativo llegaría con el procesador A20 Pro, fabricado por TSMC con tecnología de 2 nanómetros. Las estimaciones anticipan un rendimiento hasta un 15% superior y una eficiencia energética un 30% mayor frente a la generación previa, lo que impactaría directamente en autonomía y tareas de alto consumo. A esto se suman 12 GB de RAM en todos los modelos y un nuevo módem C2 compatible con redes 5G mmWave y conectividad satelital avanzada.

¿Cómo será el diseño del iPhone 18 Pro y 18 Pro Max?

El diseño no buscará una revolución estética. Apple mantendría la base del iPhone 17 Pro, con estructura de aluminio y módulo de cámaras prominente. Sin embargo, ajustará el acabado trasero para lograr una apariencia más uniforme, eliminando el contraste bicolor. En cuanto a colores, los prototipos exploran tonos como rojo intenso, púrpura y marrón, con el rojo como principal candidato.

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La pantalla conservaría tamaños de 6,3 y 6,9 pulgadas con tecnología OLED LTPO a 120 Hz. La atención se centra en la posible reducción de la Dynamic Island, aunque informes contradictorios mantienen la incertidumbre. Algunas filtraciones visuales sugieren un tamaño menor, pero el salto definitivo podría reservarse para futuras generaciones.

La cámara de los iPhone las verdaderas protagonistas de un gran salto

Donde sí habría un cambio contundente es en la cámara. Apple introduciría por primera vez una apertura variable en el sensor principal, permitiendo controlar manualmente la entrada de luz y la profundidad de campo, una función que Samsung ya exploró con el Galaxy S9 sin continuidad. Además, se habla de un sensor apilado de tres capas con mejor rango dinámico y un teleobjetivo más luminoso.

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Con lanzamiento previsto para septiembre de 2026, los iPhone 18 Pro apuntan a consolidar una evolución técnica importante más que un rediseño radical, con la fotografía y la eficiencia como grandes protagonistas.