Los 6 nominados al Juego del Año en los Game Awards 2025 ¿Cuál ganará? Esto dijo la IA

El próximo 11 de diciembre se celebrarán los Game Awards 2025, uno de los eventos más importantes dentro del mundo de los videojuegos. Cada año, esta ceremonia reconoce a los títulos, estudios y creadores más destacados de la industria.

Además de los premios, la gala suele incluir anuncios, avances exclusivos y primeras miradas a proyectos que todavía no han llegado al mercado, lo que la convierte en una cita clave para jugadores y desarrolladores.

La ceremonia se realizará, como es tradición, en el Peacock Theater de Los Ángeles, y en esta ocasión será transmitida por Amazon Prime Video. Desde su creación en 2014, el evento es dirigido por el periodista Geoff Keighley, también responsable del Summer Game Fest.

Los ganadores son elegidos mediante una votación en la que participa un comité con representantes de grandes compañías, como Nintendo, Sony y Microsoft, junto con más de cien medios especializados de todo el mundo y los votos del público.

Los nominados a los Game Awards 2025

Entre todas las categorías, una de las más esperadas cada año es la de Mejor Juego del Año (GOTY), que reconoce al título más destacado por su propuesta, impacto y calidad general.

Los seis juegos que compiten por el máximo premio este año son:

Clair Obscur: Expedition 33 (Kepler Interactive)

Death Stranding 2 (PlayStation Studios)

Donkey Kong Bananza (Nintendo)

Kingdom Come: Deliverance 2 (Warhorse Studios)

Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)

Hades 2 (Supergiant Games)

Según el análisis de inteligencia artificial, el favorito para ganar el premio a Mejor Juego del Año es Clair Obscur: Expedition 33. La principal razón es que este título alcanza un récord histórico de 12 nominaciones, entre ellas Mejor Dirección, Mejor Narrativa y tres menciones en la categoría de Mejor Interpretación.

Esta cantidad de nominaciones suele reflejar un fuerte respaldo por parte del jurado, algo que históricamente influye en los resultados finales del certamen.

Además, su presencia en categorías clave sugiere que el juego logró destacarse tanto por su propuesta artística como por su desarrollo general, lo que le da una ventaja respecto a los demás videojuegos.