¿Fiasco o éxito absoluto? Esta es la cifra que ha recaudado en taquilla ‘Super Mario Galaxy’ hasta ahora

‘Super Mario Galaxy’ ha sido uno de los grandes lanzamientos de este 2026 en la industria del cine. Esta producción llega para encantar a los amantes de las películas animadas, y por supuesto, a los seguidores del ‘gaming’.

Esta es la secuela de la película de ‘Super Mario Bros’ que resultó en ser una de las películas más exitosas de los últimos años. Los desarrolladores han esperado justamente en poder conseguir nuevamente este brillo en las salas.

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Para verificar si efectivamente este éxito ha ocurrido, aquí les contamos cuanto ha recaudado esta película en taquilla hasta el momento.

La expectativa por ‘Super Mario Galaxy’

‘Super Mario’ es uno de los personajes más grandes y reconocidos en la historia de los videojuegos. Este fontanero ha sido el protagonista de la franquicia más vendida del ‘gaming’, donde ha brillado de forma total.

Sin embargo, el éxito de esta marca también se ha basado en la forma en que ha llegado a pesar desde otras industrias, como lo fue justamente el cine.

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La salida de la primera película fue uno de los mayores éxitos del cine en este lustro, no solo por su calidad y trama, sino también por la cantidad enorme de recaudación en taquilla. Allí demostró la total ‘Mariomania’.

Esta pasión se ha buscado repetir en este 2026, con la salida de la secuela de esta película, con varios añadidos que además han generado una mayor expectativa, como es el caso de la aparición de Yoshi.

Cada uno de los tráilers construyeron una emoción que finalmente ha tenido su gran desenlace hace pocas semanas con la salida de la nueva película.

El éxito finalmente se ha vuelto a demostrar en los cines. ‘Super Mario Galaxy’ ha recaudado un aproximado de 630 millones de dólares, 3 semanas después de su gran salida.

Si bien la emoción por la primera película llegó a ser mayor, el éxito de esta franquicia sigue siendo enorme en todos los sentidos, incluido, por supuesto, el cine, donde ya acumula 2 producciones brillantes para el ‘gaming’ y sus amantes.

Del mismo modo, Nintendo continúa con la demostración de grandeza de la que es, sin dudas, su estandarte más grande a nivel de mercado y de videojuegos dentro de la industria.