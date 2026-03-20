Festival Estéreo Picnic 2026: Turnstile y más artistas que se van a presentar HOY viernes en el día uno

Llegaron los tres días más importantes del año para los amantes de la música en la capital del país. Desde hoy viernes 20 de marzo y hasta el domingo 22, el Parque Simón Bolívar va a recibir a cientos de personas de todo el país en el Festival Estéreo Picnic. Este sería el escenario perfecto para ver a los artistas nacionales e internacionales que quieren enamorar al público de Colombia, muchos de ellos al presentarse por primera vez.

Para este viernes, al ser el primer día, se esperan muchas sorpresas, no solo por todas las experiencias que van a poder vivir los asistentes en cada una de las activaciones y actividades, sino por los artistas invitados. Tenga en cuenta que la apertura de puertas es a las 2:00 p.m. y la primera presentación es a las 2:45 p.m. en el escenario Estéreo Picnic Smirnoff; la última será a la 1:45 a.m. del sábado 21 de marzo en la tarima de Paramo.

Además, en este primer día de festival, hay varios artistas de rock que se van a destacar, entre ellos Turnstile, la banda de hardcore punk de Estados Unidos que ha sido todo un éxito en los últimos meses. Están de gira y la acogida del público con sus canciones, sin duda, es todo un éxito en varios países del mundo.

También está Joseph David Keery, el actor de Stranger Things que decidió subirse a los escenarios bajo el nombre de DJO y logró tener una buena acogida. Está de gira y es la primera vez que se va a presentar en Colombia, así que hay gran expectativa al respecto.

Seguir leyendo: Este es el pronóstico del clima para HOY viernes en el primer día del Festival Estéreo Picnic en el Simón Bolívar

Horarios y artistas del Festival Estéreo Picnic para HOY viernes 20 de marzo

Escenario Estéreo Picnic Smirnoff

02:45 p.m. – 03:30 p.m. School of rock

04:45 p.m. – 05:45 p.m. Royel Otis

06:45 p.m. – 07:45 p.m. DJO

08:45 p.m. – 09:45 p.m. Turnstile

11:15 p.m. – 12:45 a.m. Tyler, The Creator

Escenario Un Mundo Distinto

04:00 p. m. – 04:45 p.m. Manú

05:45 p.m. – 06:45 p.m. Katseve

07:45 p.m. – 08:45 p.m. Addison Rae

09:45 – 11:00 p.m. Lorde

12:45 p. m. – 02:15 a.m. Peggy Gou

Escenario Bosque Samsung

03:15 p.m. – 4:00 p.m. Error 999

03:45 p.m. – 05:45 p.m. The Warning

06:45 p.m. – 07:45 p.m. Santos Bravos

08:45 p.m. – 09:45 p.m. Timo

Escenario Paramo

04:45 p.m. – 05:45 p.m. Innexen (Live)

05:55 p.m. – 7:10 p.m. ROZ

07:10 p.m. – 08:10 p.m. Briela Veneno

08:20 p.m. – 09:20 p.m. Six Sex

08:30 p.m. – 11:00 p.m. YOUSUKE YUK1MATSU

11:00 p.m. – 12:00 a.m. Diossa

12:00 a.m. – 1:30 a.m. Peterblue

01:45 a.m. – 03:00 a.m. Brutalismus 3000

Escenario Lago

04:00 p.m. – 04:45 p.m. Entreco

05:45 p.m. – 06:45 p.m. Nicolás y Los Fumadores

07:45 p.m. – 08:45 p.m. Balu Brigada

10:15 p.m. – 11:00 p.m. Elniko Arias