¿Cuánto cuesta alquilar un carro por 5 días en Bogotá? Requisitos y TODO lo que debe saber

En Bogotá, alquilar un vehículo es una alternativa cada vez más utilizada tanto por visitantes como por residentes. Para quienes llegan de viaje, ya sea por turismo o trabajo, contar con un carro facilita los desplazamientos y permite recorrer la ciudad y sus alrededores con mayor comodidad y flexibilidad.

También es una solución útil para quienes viven en la capital y, por algún motivo, no tienen su vehículo disponible. Desde salidas de fin de semana hasta diligencias puntuales, el servicio de renta de carros se adapta a diferentes necesidades y tiempos de uso.

Le puede interesar: Tabla consumo de gasolina de un carro: así puede calcular consumo por KM recorridos

En la ciudad operan varias empresas que ofrecen este servicio, con opciones que van desde modelos económicos hasta vehículos de gama alta. El proceso para acceder a un carro de alquiler es sencillo, siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos por las compañías.

Requisitos para alquilar un carro en Bogotá

Para rentar un carro en Bogotá, la mayoría de las empresas solicitan cumplir con estas condiciones:

Edad mínima: 25 años. Conductores entre 21 y 24 años pueden rentar, pero podrían pagar un cargo adicional.

25 años. Conductores entre 21 y 24 años pueden rentar, pero podrían Licencia de conducción: Nacional, original y vigente por al menos dos años. Los extranjeros deben contar con un permiso de conducción internacional junto a su licencia.

Nacional, original y vigente por al menos dos años. Los extranjeros deben contar con un Tarjeta de crédito: A nombre del arrendatario, válida en Colombia y con fondos suficientes para la retención de garantía. No se aceptan tarjetas de terceros.

A nombre del arrendatario, válida en Colombia y con fondos suficientes para la retención de garantía. Comprobante de reserva: Documento que confirma la renta, condiciones de pago y disponibilidad del vehículo.

Mire también: Esto es lo que necesita para alquilar un carro en Bogotá: precio promedio por día

¿Cuánto cuesta alquilar un carro en Bogotá por 5 días?

En empresas como Localiza, un carro económico del grupo C (mecánico y con aire acondicionado) cuesta aproximadamente $166.569 diarios. Por cinco días serían $832.845, a lo que se suma un seguro obligatorio de $29.000 por día ($145.000 en total). El valor final para un vehículo básico por cinco días sería de $1.280.000.

Sin embargo, el precio varía según la gama del vehículo. Modelos como camionetas, camperos o vehículos de lujo pueden costar desde $300.000 hasta $530.000 por día, lo que eleva de forma considerable el valor total por cinco días de alquiler.