¿Quería carrera gratis? Borracho ‘pidió taxi prestado’ para llegar a su casa; hasta lo manejó

Lo que parecía una noche común terminó convirtiéndose en una insólita situación luego de que un hombre, al parecer bajo los efectos del alcohol, decidiera “pedir prestado” un taxi para llegar a su casa. Lo más sorprendente del caso es que no solo abordó el vehículo sin autorización, sino que también terminó conduciéndolo por su cuenta.

El hecho generó todo tipo de reacciones entre testigos y usuarios en redes sociales, quienes no podían creer la particular forma en la que el sujeto intentó conseguir transporte. Aquí le mostramos y contamos los detalles de lo ocurrido.

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VIDEO: borracho tomó taxi “prestado” en estado de embriaguez

Los hechos se registraron en Tunja, cuando un taxista decidió ingresar a un casino y dejó el vehículo estacionado con las llaves puestas. En ese momento, un hombre que, al parecer, se encontraba en estado de embriaguez, se acercó con la intención de pedir el servicio.

Sin embargo, al notar que el conductor no estaba y que el taxi tenía las llaves pegadas, el sujeto aprovechó la situación y terminó llevándose el carro por su cuenta. El dueño del carro hizo la denuncia por robo, pero, por fortuna, lo logró recuperar al día siguiente.

Cuando el borracho se percató del taxi parqueado frente a su casa y recordar los hechos, decidió llamar a la policía para contar lo ocurrido. De igual manera, para encontrar al propiertario y devolver el carro que, por error, se llevó.

Taxista en Tunja: yo por allá no voy.

Borracho: Usted no pero su carro sí 🤣🤣🤣🤣🤣 En Tunja, un borracho se subió a un taxi y al ver que no había nadie y que las llaves estaban en el carro, cogió el vehículo y se lo llevó y al otro día llamó a la policía para devolverlo 🤣🤣🤣… pic.twitter.com/uACccfDrke — 🇨🇴soyDrGarcia (@SoyDrGarcia) May 26, 2026

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Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. “Colombia realismo mágico”, “Gente honrada” y risas fueron algunos de los comentarios. ¿Qué piensa usted?