¿Estrategia ‘dura’? Inglaterra usaría viagra para su partido contra México en octavos de final

Inglaterra y México serán dos de los grandes protagonistas en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo de los ‘tres leones’ se enfrentará a la ‘tri’ azteca, en un partido clave por los octavos de final de este gran torneo.

Ambos equipos han demostrado un gran nivel, por lo que su partido estará lleno de paridad, y un juego lleno de desequilibrio y fortaleza física por parte de estos combinados.

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Todavía faltan varias horas para este partido. Sin embargo, este encuentro ha generado gran revuelo en las últimas horas, sobre todo por una curiosa estrategia que usaría Inglaterra frente a México.

Inglaterra usaría viagra para su partido contra México

Inglaterra ha sido uno de los principales favoritos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este combinado ha resaltado de forma notable en las canchas, sobre todo con figuras como Harry Kane y Marcus Rashford.

Aunque este equipo sufrió para poder superar a la República Democrática del Congo en dieciseisavos de final, su peso jerárquico sigue siendo respetable.

Luego de esto, Inglaterra deberá sobrepasar un escollo incluso más duro en el camino, como es el caso de México. Los de la ‘tri’ jugarán como locales en esta fase, después de haber derrotado a Ecuador.

Este partido tendrá lugar en el estadio Azteca. Este escenario es imponente, y se ha convertido en un fortín para los mexicanos, sobre todo por la presencia de su fanaticada.

Sin embargo, hay un detalle que hace incluso más complejo el desempeño de los rivales de México en este lugar, y es la altura. La Ciudad de México está a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

Dicha particularidad hace más difícil respirar, y por tanto hacer deporte en estas áreas. No obstante, Inglaterra ya tendría lista su estrategia ante esto.

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El equipo inglés usaría viagra en sus jugadores. Aunque esto pueda sonar extraño, varios equipos han utilizado este medicamento ante contextos similares.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 La Selección de Inglaterra tiene autorizado utilizar Viagra (Sildenafil) para usarlo contra México. El uso es completamente legal, con el objetivo de mitigar efectos de la altitud en el partido en el Estadio Azteca (2240 m), dilatar vasos sanguíneos y mejorar la… pic.twitter.com/06ORaI6Bl3 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 3, 2026

El viagra entre sus efectos dilata los vasos sanguineos pulmonares. Esto puede hacer que se compense la falta de oxigeno, y así se pueda mantener un buen nivel competitivo.

Esto ha generado gran revuelo en redes sociales, en un partido que será sumamente atractivo el próximo domingo 5 de junio.