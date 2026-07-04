‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito’ llega a plataformas digitales: esta es la fecha y la app en la que estará disponible

‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito’ ha sido, sin lugar a dudas, una de las películas más emocionantes y llamativas de los últimos años en el anime. Esta producción ha encantado a miles de fanáticos, sobre todo por la emoción que ha caracterizado a este arco.
Particularmente, esta producción ha roto una gran cantidad de récords, sobre todo por el gran recibimiento que ha tenido en taquillas a nivel internacional.
La espera ha sido bastante larga. Aun así, ya se tiene fecha y plataforma en la que estará disponible, y aquí les contamos al detalle cual será.
¿Cuándo llegará ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito’ a plataformas de ‘streaming’?
Para nadie es un secreto la emoción y expectativa que ha generado ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito’ a nivel internacional. Este, claramente, fue el gran estreno del anime en 2025, gracias a la emoción de los fans.
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