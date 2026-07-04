‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito’ llega a plataformas digitales: esta es la fecha y la app en la que estará disponible

‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito’ ha sido, sin lugar a dudas, una de las películas más emocionantes y llamativas de los últimos años en el anime. Esta producción ha encantado a miles de fanáticos, sobre todo por la emoción que ha caracterizado a este arco.

Particularmente, esta producción ha roto una gran cantidad de récords, sobre todo por el gran recibimiento que ha tenido en taquillas a nivel internacional.

De manera puntual, esta película ya ha sido vista por miles de fans. Sin embargo, muchos han esperado con ansias su llegada a plataformas digitales, sobre todo para disfrutarla a mayor calidad.

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La espera ha sido bastante larga. Aun así, ya se tiene fecha y plataforma en la que estará disponible, y aquí les contamos al detalle cual será.

¿Cuándo llegará ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito’ a plataformas de ‘streaming’?

Para nadie es un secreto la emoción y expectativa que ha generado ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito’ a nivel internacional. Este, claramente, fue el gran estreno del anime en 2025, gracias a la emoción de los fans.

Esta película logró romper récords y recibir una cantidad enorme de distinciones. Gracias a su éxito en cines, la salida de esta película en plataformas de streaming se ha atrasado más de lo esperado.

La ansia de los fanáticos ha sido notable. No obstante, ya muchos podrán anotar la fecha en su calendario, ya que finalmente se ha decidido cuando se estrenará esta producción.

Según anunció Crunchyroll, esta película llegará a su catálogo el próximo 28 de julio, en lo que será uno de los grandes estrenos de este año en el anime por streaming, con llegada además a Netflix.

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Sin dudas, la emoción de los fanáticos ha sido notable, en lo que será una oportunidad clave de ver esta película en mayor detalle desde la comodidad de su hogar.

Cabe recordar que en esta misma plataforma también se pueden encontrar otras entregas de este anime, como es el caso de ‘Mugen Train’ o más producciones.

¿Cuándo saldrá la secuela de esta película?

Luego de haber disfrutado de esta película, los fanáticos de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ están emocionados por ver la secuela de esta producción.

Esta nueva entrega mostraría nuevos detalles de lo que será un final imperdible. Por ahora no hay fecha exacta para el estreno de otra película, aunque estaría pautado para meses entre 2027 y 2028.