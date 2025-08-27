Estos son todos los guitarristas que ha tenido Megadeth: ¿Quién ha sido el favorito? Esto dijo la IA

Ser parte de Megadeth es uno de los mayores sueños de varios guitarristas. Muchos músicos han pasado por esta gran banda del thrash metal, y han dejado marca para los fans, y para la industria de este subgénero.

Esta agrupación ha presentado distintos cambios a lo largo de su historia, especialmente en materia de formación, por la que han pasado varios músicos tanto en guitarra, como en batería.

En este caso puntual nos centraremos en todos los guitarristas que han pasado por Megadeth, y la gran huella que han dejado para la industria.

Todos los guitarristas que han pasado por Megadeth

Megadeth ha sido una de las bandas exponentes del thrash metal. Los liderados por Dave Mustaine forman parte de los históricos ‘4 jinetes’ de este subgénero.

Este logro ha sido alcanzado por varios nombres, los cuales han brillado dentro de la formación de esta banda.

Algo que algunos fans no saben es que el puesto de guitarrista solo era ocupado por Dave Mustaine en un inicio. Sin embargo, tiempo después este artista pasó a ocupar el puesto de vocalista, luego de la salida de Lawrence Kane.

Desde ese cambio, han sido varios los guitarristas que han desfilado por Megadeth. La lista completa es la siguiente:

– Greg Handevidt (1983)

– Kerry King (1983)

– Chris Poland (1984-1986, además de 1987 y 2004)

– Mike Albert (1986)

– Jay Reynolds (1987)

– Jeff Young (1987-1989)

– Marty Friedman (1989-2000)

– Al Pitrelli (2000-2002)

– Glen Drover (2004-2008)

– Chris Broderick (2008-2014)

– Kiko Loureiro (2015-2021)

– Teemu Mantysaari (2021-actualidad)

Sin duda alguna, cada uno de ellos dejó un grano de arena importante en el legado de Megadeth. Pero, ¿cuál es el favorito de los fans?

Al tratarse de una banda con una trayectoria tan extensa como Megadeth, resulta complejo elegir a un guitarrista como el mejor de esta agrupación.

A pesar de esto, para dar una respuesta respecto al guitarrista más querido de esta banda, hemos optado por consultar a la IA, la cual se atrevió a escoger un nombre.

Según Gemini, el favorito de los fans de Megadeth es, nada más y nada menos que, Marty Friedman, quien formó parte de la banda por largos años, incluida la que, para muchos, es la época de oro de este grupo.

La entrega de Friedman en esta banda incluye discos inolvidables como ‘Rust In Peace’ y ‘Countdown to Extinction’, producciones que, sin dudas, graban su nombre en lo más alto del thrash metal.