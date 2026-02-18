¿En qué consiste el proyecto de ley por la salud mental y la convivencia? Esta es la propuesta

Esta iniciativa es promovida por ‘Juansenador’, candidato al Senado en 2026. Acá le contamos lo que propone el proyecto y el contexto del país en este ámbito.

En definitiva, después de la pandemia del COVID-19, el mundo enfrenta una nueva emergencia silenciosa: la pandemia de la salud mental. A su vez, millones de personas viven crisis emocionales, consumo problemático o situaciones de violencia que no cuentan con una respuesta oportuna.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que el problema no es la inexistencia del derecho, sino la imposibilidad real de ejercerlo cuando más se necesita, por lo que, teniendo en cuenta que diversos países han avanzado hacia modelos de atención comunitaria, accesible e inmediata como eje de sus políticas de salud mental, el candidato al Senado Juan Sebastián Gómez, conocido como ‘Juansenador’, tiene una propuesta concreta para promover el derecho a pedir ayuda sobre la salud mental, ya que esto puede salvar vidas y familias.

“Derecho a pedir ayuda”: el proyecto de ley de salud mental y convivencia

Este proyecto de ley busca que el derecho a la salud mental se sienta, se active y llegue a tiempo; pues su novedad está en garantizar el ejercicio fundamental del derecho a la salud mental mediante mecanismos de acceso inmediato, protección real y ampliación del beneficio a nuevos ámbitos de la vida cotidiana.

Según la propuesta, el proyecto parte del reconocimiento de que las leyes actuales que, aunque estarían bien intencionadas, no habrían logrado materializar el derecho en la práctica. Por ese motivo, el proyecto se orienta a corregir esa falla estructural, garantizando que cada colombiano tenga una puerta abierta y una respuesta profesional inmediata cuando pedir ayuda deja de ser una opción y se convierte en una urgencia vital.

Lista de propuestas del proyecto

Tal como menciona la iniciativa, la principal novedad de esta iniciativa es la cobertura y la inmediatez, por lo que está enfocada en un conjunto de medidas articuladas que buscan cerrar esa brecha entre la norma y la realidad. Acá le dejamos la lista con más detalles sobre cada una de ellas:

Fortalecer el derecho a la salud mental. Crear una red para crisis, consumo problemático y violencia intrafamiliar. Crear los “escuchaderos”, desde los que se da atención primaria, en lugares concurridos. Crear brigadas de psicólogos para la atención preventiva y comunitaria. Implementar líneas de atención inmediata 24/7 y multicanal, articuladas a la red de crisis. Esto se propone siguiendo las experiencias exitosas de países que han reducido intentos de suicidio y crisis no atendidas mediante servicios de respuesta emocional inmediata. Desarrollar programas de intervención temprana en colegios, universidades y entornos laborales, con profesionales capacitados para detectar señales de riesgo y activar rutas de atención, como lo han hecho modelos europeos y latinoamericanos de salud mental escolar y comunitaria. Establecer programas de formación básica en primeros auxilios emocionales para docentes, líderes comunitarios, servidores públicos y fuerzas de primera respuesta, inspirados en experiencias internacionales que fortalecen la detección temprana, reducen estigmas y salvan vidas antes de que la crisis escale.

De esta manera, la propuesta redefine el ejercicio del derecho a la salud mental, un derecho que se ejerce en el barrio, en el colegio y en la comunidad, y que no debería tener trámites ni esperas. Además, entiende la necesidad de la democratización del acceso a la ayuda profesional y se plantea como una respuesta concreta para que el derecho deje de ser una promesa y se convierta en una presencia real.