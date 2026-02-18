¿En qué consiste el proyecto de ley por la salud mental y la convivencia? Esta es la propuesta

Esta iniciativa es promovida por ‘Juansenador’, candidato al Senado en 2026. Acá le contamos lo que propone el proyecto y el contexto del país en este ámbito.
En definitiva, después de la pandemia del COVID-19, el mundo enfrenta una nueva emergencia silenciosa: la pandemia de la salud mental. A su vez, millones de personas viven crisis emocionales, consumo problemático o situaciones de violencia que no cuentan con una respuesta oportuna.
En ese sentido, es importante tener en cuenta que el problema no es la inexistencia del derecho, sino la imposibilidad real de ejercerlo cuando más se necesita, por lo que, teniendo en cuenta que diversos países han avanzado hacia modelos de atención comunitaria, accesible e inmediata como eje de sus políticas de salud mental, el candidato al Senado Juan Sebastián Gómez, conocido como ‘Juansenador’, tiene una propuesta concreta para promover el derecho a pedir ayuda sobre la salud mental, ya que esto puede salvar vidas y familias.
“Derecho a pedir ayuda”: el proyecto de ley de salud mental y convivencia
Este proyecto de ley busca que el derecho a la salud mental se sienta, se active y llegue a tiempo; pues su novedad está en garantizar el ejercicio fundamental del derecho a la salud mental mediante mecanismos de acceso inmediato, protección real y ampliación del beneficio a nuevos ámbitos de la vida cotidiana.
Según la propuesta, el proyecto parte del reconocimiento de que las leyes actuales que, aunque estarían bien intencionadas, no habrían logrado materializar el derecho en la práctica. Por ese motivo, el proyecto se orienta a corregir esa falla estructural, garantizando que cada colombiano tenga una puerta abierta y una respuesta profesional inmediata cuando pedir ayuda deja de ser una opción y se convierte en una urgencia vital.
Lista de propuestas del proyecto
Tal como menciona la iniciativa, la principal novedad de esta iniciativa es la cobertura y la inmediatez, por lo que está enfocada en un conjunto de medidas articuladas que buscan cerrar esa brecha entre la norma y la realidad. Acá le dejamos la lista con más detalles sobre cada una de ellas:
De esta manera, la propuesta redefine el ejercicio del derecho a la salud mental, un derecho que se ejerce en el barrio, en el colegio y en la comunidad, y que no debería tener trámites ni esperas. Además, entiende la necesidad de la democratización del acceso a la ayuda profesional y se plantea como una respuesta concreta para que el derecho deje de ser una promesa y se convierta en una presencia real.