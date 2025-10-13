Korn anuncia nuevo concierto en Bogotá: esta es la fecha, lugar y boletería del evento

Korn, una de las bandas más grandes en la historia del nu metal dio una gran alegría a sus fanáticos este 13 de octubre. La brillante banda de origen californiano anunció una nueva tanda de presentaciones en vivo.

Luego de una larga espera, y de incluso varias pistas, la banda oficializó una nueva llegada a Sudamérica. Una parada con shows por grandes ciudades que incluye, por supuesto, a la ciudad de Bogotá, Colombia.

Aquí les tenemos todos los detalles de este emocionante anuncio, con el que la banda planea poner a vibrar los escenarios de la capital, con una extensa lista de éxitos.

Korn vuelve a Colombia

La escena de los conciertos volvió a dar una gran alegría para los amantes del metal y del rock en Colombia este 13 de octubre. La histórica banda Korn dirá presente en el país en el próximo 2026.

Luego de una ausencia de varios años, la agrupación vuelve a Sudamérica para poner a vibrar a sus fanáticos con canciones legendarias y ritmos estridentes que han marcado a toda una generación.

Esta será la tercera presentación de Korn en Bogotá, y en Colombia, luego de sus shows en los años 2010 y 2017. Estos tuvieron lugar en el Coliseo Cubierto del estadio El Campín, y en el Chamorro City Hall.

Cada uno de esos shows pusieron a vibrar al público y dejaron momentos inolvidables, los cuales finalmente podrán ser revividos en la capital en el próximo año.

Actualmente la banda se encuentra en medio de shows en Estados Unidos y Canadá, con un pequeño tour. Sin embargo, su parada en Sudamérica fue anunciada.

La fecha para Colombia será el próximo 2 de mayo del 2026, con un concierto imperdible que tendrá lugar desde el escenario del Coliseo MedPlus.

Este gran evento se suma a anuncios ya conocidos para la escena rock y metal de Colombia en el 2026. Cabe recordar que ya están programados conciertos imperdibles de My Chemical Romance, y la reprogramación de Avenged Sevenfold, entre otros más.

Boletería para el concierto de Korn en Bogotá

En caso de que quiera asistir a este concierto de Jonathan Davis y compañía, podrá comprar la boletería a partir del martes 14, a través de la plataforma de TaquillaLive.

Habrá etapas de boletería exclusiva para Grupo Aval a partir del 14 de octubre a las 4:00 p.m., y público general el 16 de octubre a las 11:00 a.m..