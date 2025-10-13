Korn en Bogotá: este es el precio de las boletas y fecha de venta para el imperdible concierto

Finalmente llegó el ansiado día, Korn, la legendaria banda de nu metal, anunció su regreso a Colombia. Luego de que se dispararan las ansias de sus fanáticos en los últimos días, la agrupación llega al país y al resto del continente.

Los liderados por Jonathan Davis volverán a decir presente en el país, luego de casi 1 década de ausencia, por lo que la emoción de sus fanáticos es total.

Si usted es fanático de esta histórica agrupación, y quiere asistir a este evento en la capital del país, les contamos todos los detalles referentes a la boletería y más.

Korn regresa a Bogotá luego de casi 10 años

Para nadie es un secreto que Korn es una de las bandas lideres del nu metal. Esta agrupación ha hecho vibrar a millones de personas desde su formación en 1993.

Muchos fanáticos alrededor del mundo han vibrado, y han sacado a relucir su ‘headbanging’ gracias a vaiors éxitos históricos, y por supuesto, un estilo inigualable.

Esta brillante agrupación dirá presente en Colombia, casi 10 años después de su último show, el cual ocurrió en 2017.

La histórica banda ya se presentó desde el Coliseo Cubierto del estadio El Campín, y desde el Chamorro City Hall, mientras que en este caso brillará en el escenario del Coliseo MedPlus.

Korn llegará por todo lo alto, y será uno de los eventos más esperados del metal en el 2026, con una fecha que se llevará a cabo el 2 de mayo.

Los fans empiezan a sentir ansias, pero por fin podrán empezar a contar los días para poder ver a Jonathan Davis y compañía.

En caso de que quiera asistir al evento, les contamos que el inicio de la venta de la boletería será el próximo 14 de octubre del 2026, a través de la plataforma de TaquillaLive.

Precio de las boletas

El costo de la boletería para este evento es el siguiente: