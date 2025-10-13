Así fue el último concierto de Korn en Colombia: estos eran los precios, setlist y más

Korn llegó con una gran noticia en este 13 de octubre para sus fanáticos en Bogotá y el resto de Colombia. Esta histórica banda dirá presente en la ciudad en 2026, luego de casi una década de ausencia.

La agrupación de Jonathan Davis planea poner a vibrar la capital con su nu metal lleno de ritmos estridentes y letras rebeldes, que llenarán una cita imperdible en Bogotá.

Más noticias: Korn anuncia nuevo concierto en Bogotá: esta es la fecha, lugar y boletería del evento

Para celebrar este increíble anuncio, les recordaremos como fue el último concierto de Korn en Bogotá, con varios detalles que muchos han olvidado.

Así fue el último concierto de Korn en Colombia

La cita del próximo 2 de mayo de 2026 será una cita imperdible para los amantes del nu metal. Esta será la tercera presentación de esta banda en la capital, luego de shows de 2010 y 2017.

El último de ellos fue en el Chamorro City Hall, y por un momento, viajaremos a aquella fecha para recordar lo que fue un show legendario por parte de los fanáticos.

En aquel momento, la banda de Jonathan Davis se encontraba en medio del tour ‘The Serenity of Suffering’, con el que viajaron por varias partes del mundo.

La banda llegó con todo su poderío a la capital, y presentó un show potente y brillante con 16 éxitos que pusieron a vibrar a todos sus seguidores.

El ‘setlist’ completo fue el siguiente:

Right Now Here to Stay Rotting in Vain Somebody Someone Word Up! Coming Undone Insane Y’All Want a Single Make Me Bad Shoots and Ladders Drum Solo Blind Twist Good God Falling Away From Me Freak on a Leash

Este repertorio también contó con la presencia de varios fragmentos particulares de ciertas canciones, como ‘One’ de Metallica, o ‘We Are The Champions’ de Queen.

Más noticias: Korn en Bogotá: este es el precio de las boletas y fecha de venta para el imperdible concierto

Del mismo modo, también tuvo la particularidad de contar con la presencia de Tye Trujillo en el bajo, hijo del bajista de Metallica, Robert Trujillo.

En cuanto a los precios, este show tuvo 2 localidades: ‘Blind’ y ‘Follow the Leader’. La venta fue a través de Tu Boleta, y el costo fue el siguiente:

Blind: $299.000 + Servicio De Tu Boleta

Follow The Leader: $179.000 + Servicio De Tu Boleta

La noche de aquel 17 de abril fue histórica, y se espera que Korn vuelva a marcar un legado legendario con un concierto imperdible en Bogotá el próximo 2 de mayo.