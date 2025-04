Canciones de nu metal que no son aptas para todos; Slipknot en la lista

Desde su irrupción en los años 90, el nu metal ha sido una mezcla de sonidos que desafió las normas establecidas en la música. Este subgénero, nacido de la fusión entre el metal, el hip-hop, la electrónica y el grunge, se convirtió en la banda sonora de una generación inconforme.

Con riffs potentes, sonidos estridentes y letras cargadas de angustia y rabia, el nu metal ha logrado mantenerse vigente, dejando una huella imborrable en la historia del rock y del metal.

Le puede interesar: ¿Qué significa ‘Chop Suey!’? El histórico éxito del nu metal y de System of a Down

Caracterizado por guitarras distorsionadas, bajos intenso y una combinación de vocales que van desde el canto melódico hasta el grito visceral, este género se convirtió en un movimiento cultural para muchos.

Bandas icónicas como Korn, Slipknot, System of a Down y Limp Bizkit llevaron el nu metal a un nivel superior, con canciones que reflejaban ira, dolor y un deseo de romper con lo convencional. Sin embargo, algunas de estas piezas se adentraron en territorios tan oscuros y agresivos que no todos los oyentes están preparados para escucharlas.

Canciones de Nu Metal que no son aptas para todos

El nu metal no solo se definió por su sonido, sino también por su capacidad de provocar reacciones intensas. Algunas canciones, por su crudeza lírica y su carga emocional, pueden resultar demasiado abrumadoras para ciertos oyentes. A continuación, te presentamos cinco temas que marcaron el género, pero que no todos pueden digerir con facilidad.

Mire también: Estas son las 5 canciones de nu metal más pesadas de la historia; Limp Bizkit en el listado