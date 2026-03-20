Este es el trascendental significado de ‘Rosemary’ de Deftones ¿Es una canción de amor?

Deftones es una de las bandas más importantes de este fin de semana en Colombia. Esta legendaria agrupación se presentará en el país, en el marco del Festival Estéreo Picnic 2026, donde resaltan como uno de los artistas principales.

Sin lugar a dudas, desde el anuncio de la lista de artistas la emoción ha sido total. Gracias a esto, miles de fanáticos asistirán para poder ver en vivo lo que será una presentación inolvidable.

Si usted es uno de los que se prepara para este show, aquí les contaremos el significado de ‘Rosemary’, una de las canciones más icónicas de esta banda, y uno de los éxitos que tocarían en este show en el FEP 2026.

El éxito de ‘Koi No Yokan’

Indudablemente, Deftones ha sido una de las bandas más resaltantes de la industria del rock en los últimos años. Con el liderazgo vocal de Chino Moreno, esta agrupación ha logrado una gran cantidad de emociones.

Este reconocimiento se ha dado gracias a varios álbumes, como es el caso de ‘Adrenaline’ o su álbum homónimo.

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No obstante, dentro de su repertorio moderno una de las producciones más resaltantes, sin dudas, es ‘Koi No Yokan’, su disco lanzado en 2012.

Este álbum contó con éxitos destacados, como fue el caso de ‘Entombed’. Sin embargo, uno de los más resaltantes es ‘Rosemary’, una de las canciones más trascendentales en la carrera de Deftones.

Esta canción es una profunda reflexión interna por parte de la banda. En su letra se puede ver como la agrupación habla sobre llevar a cabo un viaje interno de conciencia.

‘Rosemary’ es una exploración profunda, donde la banda hace un llamado a explorar profundamente los pensamientos y la conexión que tienen con su ser más profundo.

Indudablemente el éxito de esta canción es icónico, por lo que miles de fanáticos se han sentido de manera notoria con esta letra.

¿Cuándo se presenta Deftones en el FEP 2026?

Si desea disfrutar de este show, les recordamos que Deftones se presentará desde el Parque Simón Bolívar este próximo 22 de marzo del 2026.

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Esta será la tercera presentación de Deftones en Colombia, luego de sus shows en 2018 y 2007, donde dieron muestra de todo su arsenal artístico y musical.