¿Linkin Park o Metallica? Llegó la hora de elegir al mejor en el Mundial del Rock de Radioacktiva

Así va el Mundial del Rock de Radioacktiva

Llegó la hora de elegir a solo uno en el Mundial del Rock de Radioacktiva; ya estamos en octavos de final, en donde solo dos van a avanzar a la siguiente fase. Pero en esta oportunidad, la decisión no será nada fácil, teniendo en cuenta que entre los nominados están Metallica contra Linkin Park y Soda Stereo contra Bring Me The Horizon.

Las cuatro son bandas que han llenado varios de los escenarios más importantes de todo el mundo, así que en esta oportunidad estamos hablando de unas leyendas, en el caso de Metallica, que llevan activos varios años en el mercado, posicionando varios éxitos en listados internacionales.

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Pero Linkin Park no se queda atrás, teniendo en cuenta que aún en la actualidad, en su gran regreso, siguen llenando varios escenarios, siendo una de las bandas más relevantes.

El segundo duelo está lleno de clásicos: Soda Stereo, una banda que hizo varios clásicos que, sin importar el año o el lugar donde se escuche, sigue sin perder vigencia. Pero no la tienen nada fácil, pues Bring Me The Horizon es una de las bandas de metal que lleva años activa; se caracterizan por sus sonidos fuertes, que en varias oportunidades han formado grandes conciertos.

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¿Quién fue el último ganador?

Es importante mencionar que la primera banda en clasificar a los cuartos de final del Mundial del Rock de Radioacktiva es Green Day, que tuvo un poco más del 60% de los votos, superando a Def Leppard. La segunda en clasificar fue Los Prisioneros con más del 75% de los votos.

El primer bombo de estos cuartos de final del Mundial del Rock será entre Green Day vs. Los Prisioneros, así que es un enfrentamiento bastante fuerte, en donde hay una banda chilena y otra que volvió para posicionarse con sus canciones en todo el mundo.