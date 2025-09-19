Este es el ‘riff’ más pesado en la historia del rock: le puede hacer sentir emoción en solo 2 segundos

El rock cuenta con varios ‘riffs’ brillantes y legendarios. Este género cuenta con una histórica cantidad de éxitos inolvidables, los cuales han dejado el nombre de varias bandas en los más alto de la industria musical.

A partir de ritmos, solos y letras inolvidables, el rock ha sido capaz de tatuar varios éxitos brillantes en la mente de los aficionados.

Uno de los grandes aspectos que tiene el rock en sus éxitos son los ‘riffs’. Estos ritmos repetitivos enamoran a miles de personas, gracias a su sonido pegajoso.

¿Cuál es el ‘riff’ más pesado del rock?

En su historia, el rock ha presentado varios ‘riffs’ inolvidables, muchos éxitos han destacado con ritmos destacados y brillantes, los cuales llegan a ser incontables.

Sin embargo, si es amante de los ‘riffs’ y del rock, vamos a destacar uno como el más pesado en la historia de este brillante género musical.

Evidentemente, el rock cuenta con una cantidad enorme de ‘riffs’. Pero, hay uno que enamoró a varios fans por largos años.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Back In Black’ de AC/DC, un éxito histórico que para muchos es el ‘Santo Grial’ del hard rock.

Esta canción contó con un estilo destacado que ha brillado por años, especialmente por un ‘riff’ inolvidable que es marcado de manera notable desde el inicio.

Gracias a la potencia de esta canción, el ‘riff’ de ‘Back In Black’ lo puede llevar a sentir gran emoción en solo 2 segundos.

Dicho éxito ha sido capaz de enamorar por años a los amantes de AC/DC, e incluso, acumula más de mil millones de reproducciones, siendo de las canciones más escuchadas de esta histórica banda.

Sin lugar a dudas, esta composición ha sido capaz de crear un legado destacado y quedar resaltado como una de las mejores en la historia del rock.

Menciones honoríficas a otros ‘riffs’

Indudablemente, el rock posee tantos ‘riffs’ en su haber que nombrar solo uno resulta injusto. Por ello, aquí destacamos de manera honorífica otros ritmos que son pesados y marcaron el género.

1- ‘Smoke on the Water’ – Deep Purple

2- ‘Born to be Wild’ – Steppenwolf

3- ‘Gimme Shelter’ – The Rolling Stones

4- ‘Kashmir’ – Led Zeppelin

5- ‘Voodoo Child’ – Jimi Hendrix Experience