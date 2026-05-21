Este es el partido con la entrada más barata para el Mundial de 2026: menos de 50.000 pesos

El El Mundial 2026 está cada vez más cerca de dar inicio. Miles de personas sueñan con poder ver a las mejores figuras del balompié defender a sus países, para así poder llevarse la corona del deporte rey.

Indudablemente, la emoción por este torneo es total, y todos los fanáticos ansían con poder apoyar a su nación, aunque sea desde la distancia. Sin embargo, otros viajarán por Estados Unidos, México y Canadá.

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Si usted es uno de ellos, sabrá que asistir a este tipo de eventos implica un alto gasto de dinero. No obstante, este 21 de mayo hubo varios fanáticos que se sorprendieron al saber que hay un partido del Mundial cuya entrada está a menos de 50.000 pesos colombianos.

Este es el partido más barato del Mundial 2026

Sin lugar a dudas, el Mundial 2026 prepara una cantidad enorme de emociones alrededor de todo el mundo. Miles de fanáticos sueñan con poder ver en persona a su selección, en el que es, sin lugar a dudas, el torneo más grande del balompié.

Esta competición se relizará este año en 3 países distintos. Estos son México, Estados Unidos y Canadá, por lo que implica una gran cantidad de gasto de dinero, sobre todo si no vive en alguna de estas naciones.

La boletería para estos partidos es bastante cara. Sin embargo, hay un partido que, de manera concreta, es el más barato de este torneo.

A través de las redes sociales se hizo sumamente viral una imagen que mostraba que una entrada en reventa para el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita se vendía a poco menos de 8 dólares.

EL BOLETO MÁS BARATO DEL #MUNDIAL2026 🎟️⚽️



Ante las quejas por los altos costos del Mundial, algunos partidos "poco atractivos" registran caídas drásticas.



Un boleto para el juego entre Cabo Verde y Arabia Saudita, se vendía por casi 139 dólares (aproximadamente 2,417 pesos) y… pic.twitter.com/HYuGyTeao1 — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) May 21, 2026

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Este costo equivale a 29.540 pesos colombianos. Cabe aclarar que este fue un precio modificado por reventa, actualmente la boletería para este partido puede ser encontrada en plataformas como Viagogo, a poco más de 500.000 pesos.

Claramente esto sorprendió a los fanáticos, sobre todo por tratarse de un partido de Mundial. En el caso de Colombia, los costos en reventa para cada uno de sus partidos son los siguientes:

Colombia vs Uzbekistán – 1.620.000 pesos colombianos

Colombia vs Portugal – 9.690.000 pesos colombianos

Colombia vs República Democrática del Congo – 1.410.000 pesos colombianos

Cabe recordar que el debut de la ‘tricolor’ está pautado para llevarse a cabo el próximo 17 de junio, frente al combinado uzbeko.