Este es el mejor compositor de la historia para Axl Rose: su elección sorprendió a a los fans

Axl Rose es, sin lugar a duda, una de las figuras más reconocidas del rock. Como líder de Guns N’ Roses, marcó una etapa clave del hard rock y el heavy metal desde finales de los años 80. Con discos que se convirtieron en clásicos y giras multitudinarias, su voz y presencia en el escenario lo consolidaron como uno de los artistas más influyentes de su generación.

A lo largo de su carrera, el músico ha hablado en distintas ocasiones sobre las referencias que moldearon su estilo. Aunque es un símbolo del rock más potente, sus gustos musicales van más allá de su propio género. Rose ha reconocido que siente una profunda admiración por artistas que pertenecen a otros estilos y épocas.

Le puede interesar: La banda con la que Axl Rose estaba obsesionado: fue a varios de sus conciertos en vivo

En particular, ha destacado el trabajo de Elton John y su histórico colaborador, el letrista Bernie Taupin, con quien trabaja desde finales de la década de 1960.

Bernie Taupin, el mejor compositor para Axl Rose

En una entrevista con MTV, Rose fue claro al expresar su opinión sobre quién ocupa el primer lugar en materia de composición. “Me encanta él, especialmente sus primeros siete álbumes”, dijo en referencia a Elton John.

Sin embargo, al hablar de letras, fue aún más directo: “Para mí, Bernie Taupin es el mejor escritor de letras que haya existido sobre la faz de la tierra. Elton estuvo increíble en el estudio y en la grabación de todo. Esa es mi música clásica porque algunas de sus cosas son clásicas”.

Mire también: La oscura historia personal de Axl Rose que dio origen a una canción de Guns N’ Roses

El cantante también recordó el impacto que tuvo en él escuchar por primera vez la canción Bennie and the Jets. “Cuando escuché por primera vez ‘Bennie and the Jets’ supe, en ese momento, que tenía que ser un artista”, afirmó.

Para Rose, la dupla formada por John y Taupin puede compararse con otras asociaciones históricas del rock, como Jimmy Page y Robert Plant, o John Lennon y Paul McCartney. En ese mismo nivel sitúa al cantante británico y su letrista, a quienes considera una de las sociedades creativas más importantes de la música popular.