AC/DC y otras seis leyendas que demuestran que el rock sigue vivo en 2026

El rock es uno de los géneros musicales más influyentes del último siglo. A diferencia de otros movimientos musicales, el rock tiene una particularidad poco común y es que muchas de las bandas que ayudaron a construir su historia siguen activas hasta el día de hoy.

En este nuevo 2026, cuando la industria musical avanza a gran velocidad, todavía existen grupos históricos que continúan grabando discos, saliendo de gira y llenando estadios. Iron Maiden es uno de los ejemplos más claros. Formados en los años 70, los británicos siguen recorriendo el mundo con giras internacionales y manteniendo un vínculo fuerte con su público, demostrando que el heavy metal clásico sigue más vivo que nunca.

Pero Iron Maiden no es la única banda legendaria que aún sigue activa. A lo largo del mundo, otras bandas nacidas en los orígenes del rock y el hard rock como The Rolling Stones, AC/DC y más mantienen su actividad, ya sea celebrando su legado o sumando nuevos capítulos a carreras que superan el medio siglo.

Seis bandas históricas del rock que siguen activas en 2026

The Rolling Stones:

Con más de seis décadas de trayectoria, los Rolling Stones siguen siendo una referencia central del rock mundial. Aunque su actividad se ha vuelto más selectiva, la banda continúa vigente, con presentaciones especiales y un peso cultural que atraviesa generaciones.

La banda alemana es uno de los nombres más reconocidos del hard rock europeo. En 2026, Scorpions continúa realizando giras y shows internacionales , apoyados en un repertorio de clásicos que sigue convocando a miles de personas.

Pioneros del hard rock y parte fundamental de la historia del género, Deep Purple se mantiene activo con giras y lanzamientos recientes. A más de 50 años de su formación, el grupo demuestra una constancia poco habitual.

