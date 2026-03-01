AC/DC y otras seis leyendas que demuestran que el rock sigue vivo en 2026
Pese al paso del tiempo, muchas bandas de rock históricas se mantienen activas y relevantes dentro de la industria musical.
El rock es uno de los géneros musicales más influyentes del último siglo. A diferencia de otros movimientos musicales, el rock tiene una particularidad poco común y es que muchas de las bandas que ayudaron a construir su historia siguen activas hasta el día de hoy.
En este nuevo 2026, cuando la industria musical avanza a gran velocidad, todavía existen grupos históricos que continúan grabando discos, saliendo de gira y llenando estadios. Iron Maiden es uno de los ejemplos más claros. Formados en los años 70, los británicos siguen recorriendo el mundo con giras internacionales y manteniendo un vínculo fuerte con su público, demostrando que el heavy metal clásico sigue más vivo que nunca.
Pero Iron Maiden no es la única banda legendaria que aún sigue activa. A lo largo del mundo, otras bandas nacidas en los orígenes del rock y el hard rock como The Rolling Stones, AC/DC y más mantienen su actividad, ya sea celebrando su legado o sumando nuevos capítulos a carreras que superan el medio siglo.
