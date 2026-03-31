Este es el hábito que podría dañar la vida útil de la batería de su iPhone; todos lo hacen

Todos los días cientos de personas en todo el mundo usan su iPhone para poder comunicarse con familiares o amigos, tomar fotos, usar aplicaciones, entre otros. Sin embargo, hacer un mal uso de estos dispositivos, podría dañar la batería y por ende, hacer que estos duren menos, se calienten o se descarguen muy rápido aún cuando no lo esta usando.

Por eso, en esta oportunidad, revelaron cuál es ese secreto que le podría permitir alargar la vida útil de su dispositivo, mejorando no solo su capacidad, sino también el rendimiento. Pero, debe mejorar la forma en la que carga su celular, pues es algo que a largo plazo podría comprometer el funcionamiento de su celular.

El habito que podría dañar la batería de su iPhone

Es importante que usted sepa manejar la energía de su celular y la forma en la que los carga cada vez que estos lo necesitan. La empresa siempre ha mencionado que sus dispositivos necesitan del cargador original, que sea compatible con el fin de optimizar el sistema y evitar que este se caliente.

Así que no solo basta con tener un cargador con la misma entrada que su celular, sino que la capacidad de energía de cada celular es diferente, por lo que en caso de no conectar una que sea adecuada, podría sobrecalentar la batería. Además, esto también podría causar graves daños, en donde su iPhone hasta podría dejar de funcionar debido a las altas temperaturas.

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Otro habito que suelen hacer las personas es dejar su celular conectado durante toda la noche o muchas horas, esto podría dañar la vida útil de su batería. Estos nuevos iPhone vienen diseñados para cargar de forma rápida, así que no le va a tomar más de una hora completar el 100% y debe desconectarlo de inmediato.

Uno de los consejos que dan los expertos es siempre cargar su celular cuando este en un espacio con temperaturas no tan altas o que sea un lugar ventilado, donde pueda mantenerse climatizado para evitar daños o apagones repentinos.