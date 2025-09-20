Los animes que se estrenarán en Crunchyroll en octubre: ‘My Hero Academia’ y más novedades

Crunchyroll, una de las grandes plataformas de ‘streaming’ de anime se prepara para su temporada de otoño. Como cada año, nuevas producciones llegarán a este espacio, con el objetivo de entretener a más fanáticos.

A partir del anuncio, varios fanáticos se han mostrado con gran entusiasmo, especialmente por la llegada de grandes shows novedosos.

En caso de que no haya visto la lista de estrenos, aquí se la presentamos al detalle para que viva un mes de octubre lleno de emoción.

La temporada de otoño en Crunchyroll

Tal y como sucede en cada mes, Crunchyroll volvió a revelar grandes novedades para sus fanáticos. Nuevos animes se preparan para estremecer a los amantes de esta industria.

Los fanáticos podrán emocionarse con la llegada de producciones como ‘Let’s Play’ o la temporada final de ‘My Hero Academia’.

Calendario de estrenos

Del mismo modo, también se dieron a conocer algunas producciones que se estrenarán en octubre. Esta es la lista completa de novedades:

27 de septiembre

A Wild Last Boss Appeared!

28 de septiembre

The Fated Magical Princess: Who Made Me a Princess

29 de septiembre

A Gatherer’s Adventure in Isekai

1 de octubre

Let’s Play

Kakuriyo -Bed & Breakfast for Spirits-: Temporada 2

2 de octubre

Pass the Monster Meat, Milady!

This Monster Wants to Eat Me

3 de octubre

May I Ask for One Final Thing?

Shabake

4 de octubre

Inexpressive Kashiwada and Expressive Oota

My Friend’s Little Sister Has It In for Me!

My Hero Academia: Temporada Final

SI-VIS: The Sound of Heroes

Spy x Family: Temporada 3

Tales of Wedding Rings: Temporada 2

The Banished Court Magician Aims to Become the Strongest

To Your Eternity: Temporada 3

Tojima Wants to Be a Kamen Rider

Touring After the Apocalypse

Let This Grieving Soul Retire: Parte 2

5 de octubre

Alma-chan Wants to Be a Family!

Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I’m a Reincarnator

Mechanical Marie

6 de octubre

A Mangaka’s Weirdly Wonderful Workplace

My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s

Plus-sized Misadventures in Love!

7 de octubre

Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill: Temporada 2

8 de octubre

The Dark History of the Reincarnated Villainess

11 de octubre

GNOSIA

12 de octubre

Li’l Miss Vampire Can’t Suck Right

Fecha por definir