Cine y TV
Los animes que se estrenarán en Crunchyroll en octubre: 'My Hero Academia' y más novedades

My Hero Academia // Crédito: Crunchyroll.

Los animes que se estrenarán en Crunchyroll en octubre: ‘My Hero Academia’ y más novedades

Crunchyroll prepara una gran cantidad de estrenos en el mes de octubre, para poner a vibrar la industria del anime.

Andrés Contreras

Crunchyroll, una de las grandes plataformas de ‘streaming’ de anime se prepara para su temporada de otoño. Como cada año, nuevas producciones llegarán a este espacio, con el objetivo de entretener a más fanáticos.

A partir del anuncio, varios fanáticos se han mostrado con gran entusiasmo, especialmente por la llegada de grandes shows novedosos.

Más noticias: Capítulos de ‘Jujutsu Kaisen’ llegan a una importante plataforma de streaming: no es Crunchyroll

En caso de que no haya visto la lista de estrenos, aquí se la presentamos al detalle para que viva un mes de octubre lleno de emoción.

La temporada de otoño en Crunchyroll

Tal y como sucede en cada mes, Crunchyroll volvió a revelar grandes novedades para sus fanáticos. Nuevos animes se preparan para estremecer a los amantes de esta industria.

Los fanáticos podrán emocionarse con la llegada de producciones como ‘Let’s Play’ o la temporada final de ‘My Hero Academia’.

Más noticias: 10 obras maestras del anime que demuestran que Ghibli no es el único gigante

Calendario de estrenos

Del mismo modo, también se dieron a conocer algunas producciones que se estrenarán en octubre. Esta es la lista completa de novedades:

27 de septiembre

  • A Wild Last Boss Appeared!

28 de septiembre

  • The Fated Magical Princess: Who Made Me a Princess

29 de septiembre

  • A Gatherer’s Adventure in Isekai

1 de octubre

  • Let’s Play
  • Kakuriyo -Bed & Breakfast for Spirits-: Temporada 2

2 de octubre

  • Pass the Monster Meat, Milady!
  • This Monster Wants to Eat Me

3 de octubre

  • May I Ask for One Final Thing?
  • Shabake

4 de octubre

  • Inexpressive Kashiwada and Expressive Oota
  • My Friend’s Little Sister Has It In for Me!
  • My Hero Academia: Temporada Final
  • SI-VIS: The Sound of Heroes
  • Spy x Family: Temporada 3
  • Tales of Wedding Rings: Temporada 2
  • The Banished Court Magician Aims to Become the Strongest
  • To Your Eternity: Temporada 3
  • Tojima Wants to Be a Kamen Rider
  • Touring After the Apocalypse
  • Let This Grieving Soul Retire: Parte 2

5 de octubre

  • Alma-chan Wants to Be a Family!
  • Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I’m a Reincarnator
  • Mechanical Marie

6 de octubre

  • A Mangaka’s Weirdly Wonderful Workplace
  • My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s
  • Plus-sized Misadventures in Love!

7 de octubre

  • Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill: Temporada 2

8 de octubre

  • The Dark History of the Reincarnated Villainess

11 de octubre

  • GNOSIA

12 de octubre

  • Li’l Miss Vampire Can’t Suck Right

Fecha por definir

  • One Punch Man: Temporada 3

MÁS SOBRE:

NOTICIAS RELACIONADAS