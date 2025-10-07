¿Cuál es la mejor película de anime en la historia de Ghibli? Dicen que es una obra maestra

Ghibli es uno de los estudios más reconocidos de anime en el mundo. Estos productores han logrado lanzar una amplia cantidad de éxitos en esta temática, gracias a su particular estilo, y a sus emocionantes tramas.

Este estudio ha presentado varias obras maestras, las cuales han quedado para la historia del anime, y han enamorado a miles de fanáticos en el mundo.

Sin embargo, en este caso resaltaremos solo una como la mejor película de anime en la historia lanzada por parte de Ghibli.

¿Cuál es la mejor película en la historia de Ghibli?

Para nadie es un secreto que Ghibli es una de las palabras más reconocidas al hablar de anime. Miles de personas han disfrutado de varias películas de este estudio.

Producciones de la talla de ‘La tumba de las luciérnagas’, ‘Mi vecino Totoro’ o ‘La princesa Mononoke’ han sido destacadas por la crítica y por los amantes del anime.

Sin embargo, hay una película que resalta por encima de estas, y que, para muchos, es considerada como la mejor de Ghibli.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘El Viaje de Chihiro’. Para miles de fanáticos, esta producción es una obra maestra, lo que le ha permitido obtener gran cantidad de reconocimiento.

Esta película ha ganado varios premios alrededor del mundo, como lo es, por supuesto, el Óscar a ‘Mejor película de animación’.

Para la crítica, esta producción revolucionó muchos aspectos del anime, razón por la que ha enamorado a miles de personas alrededor del mundo.

Aunque ya han pasado más de 20 años desde este lanzamiento, el cariño hacia ‘El viaje de Chihiro’ es notable, y para muchos, es la película que llegó a marcar de manera notable su infancia o adolescencia.

¿Dónde se puede ver este ‘film’?

En caso de que nunca haya visto ‘El viaje de Chihiro’ y desee hacerlo, les contamos que es mucho más sencillo de lo que parece.

Esta película está disponible en el catálogo de Netflix, por lo que puede acceder a ella a través de esta plataforma de streaming.

Para esto, solo necesita una suscripción a este servicio de streaming, donde podrá disfrutar toda la emoción del anime, y por supuesto, la calidad de un estudio de la calidad de Ghibli.