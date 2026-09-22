Miguel Ángel Borja brilló en México con una chilena soñada ¿se mete en la pelea por el Puskás?

El colombiano Miguel Ángel Borja volvió a convertirse en protagonista en el fútbol mexicano gracias a un espectacular gol con América.

El atacante colombiano ingresó desde el banco y, en apenas cinco minutos, marcó dos goles que cambiaron el rumbo del encuentro ante Chivas, incluido un remate de chilena que ya genera pedidos para el Premio Puskás de la FIFA.

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Miguel Ángel Borja y una chilena que recorre México

La acción que despertó mayores comentarios llegó cerca del minuto 70. Borja apareció dentro del área y conectó una chilena imposible para Raúl Rangel, arquero de Chivas, para reducir la diferencia y colocar el 2-1.

El delantero apenas necesitó tres minutos adicionales para volver a celebrar. Esta vez aprovechó su capacidad para moverse dentro del área y encontró el segundo tanto de su cuenta personal, con el que América consiguió el 2-2 definitivo.

La espectacularidad de la primera anotación provocó una reacción inmediata en México. Medios de comunicación y aficionados comenzaron a pedir que la chilena de Miguel Ángel Borja sea considerada entre las candidatas al Premio Puskás, reconocimiento que distingue al mejor gol del año.

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¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! Miguel Borja con el primero a nuestro favor con una chilena increíble 🤯👌#ElClásicoDeMéxico pic.twitter.com/NFGNwFLubV — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2026

La decisión, sin embargo, corresponde a la FIFA, que tendrá que determinar si incluye la anotación entre las preseleccionadas para el galardón. El organismo entrega el Premio Puskás durante la ceremonia de The Best.

Borja cambió la historia del partido

América afrontó una complicada primera mitad y llegó al descanso con una desventaja de 0-2. Bryan González abrió el marcador al minuto 32, mientras que Miguel Vásquez marcó en propia puerta durante el segundo minuto de adición.

Gabriel Milito recurrió entonces a Borja, quien respondió de inmediato. El colombiano anotó a los 71 y 74 minutos y lideró la remontada que permitió a su equipo rescatar un punto.

Después del empate, Borja celebró frente a Rangel y levantó dos dedos en referencia a los dos goles que acababa de marcar. Desde el banco, Milito observó con sorpresa la actuación del atacante.

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Con el empate, América alcanzó los 17 puntos y ocupa el tercer lugar. Toluca lidera con 19 unidades, mientras que el rival de esta jornada marcha segundo con 18.