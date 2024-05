HBO reveló las primeras imágenes de la temporada 2 de ‘The Last Of Us’ ¿Cuándo se estrena?

Archivado en: •

La primera temporada de The Last of Us fue un rotundo éxito para HBO, tanto en términos de crítica como de audiencia. La serie, basada en el popular videojuego del mismo nombre, fue elogiada por su narrativa, sus personajes y sus efectos especiales de alta calidad.

Tras su estreno en enero de 2023, la serie se convirtió en el mayor éxito de HBO en términos de audiencia en los últimos años, con más de 20 millones de espectadores en su primer episodio.

La historia sigue a Joel Miller, un superviviente endurecido que tiene la tarea de escoltar a través del país a una niña de 14 años llamada Ellie Williams. Ellie es inmune a la infección fúngica y podría ser la clave para una cura.

La serie se desarrolla en un Estados Unidos post-apocalíptico, dos décadas después de que un hongo mutado, el Cordyceps, arrasara el mundo, transformando a la mayor parte de la humanidad en criaturas agresivas y caníbales conocidas como los Infectados.

Las primeras imágenes de The Last Of Us 2

En medio de la expectativa por conocer detalles de lo que será la segunda temporada de The Last Of Us, HBO compartió las primeras imágenes oficiales de la producción de esta segunda parte.

En la publicación sale una fotografía de Bella Ramsey en el papel de Ellie en la que se le ve sosteniendo una escopeta. Asimismo, hay una segunda imagen de Pedro Pascal en el papel de Joel mirando fijamente a alguien desconocido.

La trama de la segunda temporada de la serie se basará en los eventos del segundo videojuego de la franquicia, The Last of Us: Part II. En esta entrega, Joel y Ellie se embarcan en un viaje a través de un Estados Unidos postapocalíptico plagado de infectados y peligrosos sobrevivientes.

¿Cuándo se estrena la temporada 2?

Junto a la publicación de las imágenes oficiales de la segunda temporada de la serie, HBO anunció que la fecha de estreno de The Last of Us 2 será en 2025. Sin embargo, no especificó en qué mes.

La producción de la segunda temporada comenzó a principios de 2024, pero se vio retrasada debido a la huelga de guionistas y actores que afectó a la industria del entretenimiento en Hollywood a principios de este año.