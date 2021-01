¿Game Of Thrones tendrá una serie animada en HBO?

Game Of Thrones volvería a HBO, además de House of the Dragon, la compañía de entretenimiento habría puesto en marcha una producción animada del mundo creado por George R.R. Martin.

Así lo reveló The Hollywood Reporter, quienes también aseguraron que la serie es “un drama para adultos que tendrá un tono similar a la producción de HBO, ganadora de varios Emmy”.

George R.R. Martin está trabajando directamente en el proyecto, mientras se hacen reuniones con los guionistas y se firman acuerdos con más personas.

Además de House of the Dragon y la serie animada, HBO trabaja en Los Cuentos de Dunk & Egg, una precuela de los eventos de Game of Thrones ambientada 90 años antes de la producción principal.