¡Gorillaz vuelve a Bogotá! La banda anunció su concierto por todo lo alto: fecha, precio y más

Gorillaz lo volvió a hacer y esta vez con su nuevo álbum quieren conquistar a toda Sudamérica. Hace unos días, se creó gran expectativa por todo lo que podría ser la posible llegada de los artistas a Colombia, todo esto después de que se vieran varios murales con pistas sobre lo que sería su segundo concierto en la capital del país.

Pese a eso, muchas personas pensaron que se trataba de la presentación de su nuevo álbum, que hace pocos días se dio a conocer por medio de un Listening Party en México. Ahora, en la mañana de este viernes 27 de febrero, se dio a conocer que la banda ya tiene todo listo para su nuevo regreso a Colombia en el 2026.

Leer más: ¿Gorillaz tendrá concierto Bogotá? Estas son las pistas sobre el presunto regreso de la banda a la capital

Según revelaron en su cuenta de Instagram, en el 2026 van a visitar en total cuatro países en Sudamérica: Colombia, Paraguay, Perú y Chile, en los meses de noviembre y diciembre. Así que todos los seguidores de la banda los podrían ver en VIVO una vez más, pero en esta oportunidad en un escenario mucho más grande.

Concierto de Gorillaz en Colombia: Fecha, lugar y precio de las entradas

La banda reveló que ya tiene todo listo para su presentación en el Coliseo Medplus en Bogotá el próximo 17 de noviembre del 2026 a las 7:00 p.m. Por ahora, solo anunciaron una fecha en cada país, así que si quiere ver a la banda, le recomendamos estar atento a todo lo relacionado con la venta de las entradas.

La preventa exclusiva será para clientes del Banco Falabella, que se habilitará el próximo lunes 2 de marzo a las 10:00 a.m. y después, el 5 de marzo del 2026, a la misma hora, quedará abierta la venta al público en general.

Seguir leyendo: Arctic Monkeys, Twenty One Pilots y más nominados en el ‘Mundial del rock’; VOTE AQUÍ por su favorita

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Coliseo MedPlus (@coliseomedplus)

Toda la información sobre las entradas va a estar disponible en la página web de TaquillaLive, en donde podrán conocer todos los detalles sobre las locaciones, precio de las entradas, entre otros datos de todo lo que será este evento en el ‘Gorillaz – The Mountain Tour 2026’.

Tenga en cuenta que las entradas tendrán precios desde los $270.000 y van hasta los $565.000, incluyendo el servicio. Además, en esta oportunidad van a tener una zona habilitada para menores de edad. Así que debe tener presente esto a la hora de hacer la compra.