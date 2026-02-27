Este es el motivo por el que Joe Perry de Aerosmith y Slash de Guns N’ Roses casi pierden su amistad

Las grandes bandas del rock en el mundo no siempre han tenido la mejor relación y eso está claro entre los artistas. De hecho, en un momento, varias han tenido grandes rivalidades que las llevan a que en la actualidad no quieran colaborar juntas o encontrarse en un evento especial, como pasó con un integrante de Guns N’ Roses.

Una de las peleas más populares fue entre Joe Perry de Aerosmith y Slash de Guns N’ Roses, quienes tenían una buena relación, teniendo en cuenta que compartían la misma pasión, las guitarras. Por eso, los dos siempre quisieron tener los mejores instrumentos para destacar en sus shows y, de la misma manera, brillar cuando se encargaran de hacer sus propios solos, en donde el sonido no era lo único importante.

Hace un tiempo, cuando le preguntaba a Slash sobre todo lo que estaba pasando con el famoso de Aerosmith, siempre respondía lo mismo: “No me preguntes eso” y empezaba a hablar de otros temas. Sin embargo, después se dieron a conocer detalles sobre los problemas que habrían tenido, haciendo énfasis en que todo se dio por un problema con una guitarra.

¿Por qué pelearon el líder de Aerosmith y Slash de Guns N’ Roses?

Todo se dio por la guitarra Gibson Les Paul de 1959, la cual tuvo un papel fundamental en todo lo que fue el video de ‘November Rain’, una de las canciones más populares de los Guns N’ Roses en todos los tiempos. Lo que pocos sabían es que ese instrumento era de Perry, que en diciembre de 1979 necesitaba dinero y decidió venderlo por 4500 dólares.

Tiempo después, se dio cuenta de que Slash tenía esta guitarra en su colección y para él, este instrumento tenía mucho significado, así que tras su regreso a Aerosmith, decidió hacer hasta lo imposible para poder recuperarla. “Empecé a hacer llamadas y a hablar con algunos de mis técnicos y parecía que cada seis meses el precio de esas guitarras del 59 subía, pero quería recuperar las guitarras que había tenido”, aseguró.

Pasaron varios meses en los que intentó recuperar su guitarra, pero todo se complicó; Slash ya no le contestaba las llamadas y las peleas eran algo de cada conversación. Por eso, Perry decidió hablar con el guitarrista de los Guns N’ Roses para decirle que no quería “dañar su amistad” por este instrumento, así que siguieron compartiendo.

Sin embargo, ya hace varios años, antes de una presentación, su ingeniero de sonido lo sorprendió al decirle que Slash le había enviado un regalo y se trataba nada más que de la guitarra que tanto quería. Esta historia se ha hecho viral en varías oportunidades, en donde asegura que sin duda, esto le trajo mucha felicidad, por el significado del instrumento.