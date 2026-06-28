Dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026; cruces, fechas y horarios de los partidos

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin y quedaron definidos los 32 equipos que disputarán los dieciseisavos de final del torneo. Tras una primera ronda llena de emociones, sorpresas y eliminaciones inesperadas, ya se conocen todos los cruces de la fase de eliminación directa, así como las fechas, horarios y sedes de cada compromiso.

Prográmese y conozca los partidos que marcarán el inicio del camino hacia la gran final del campeonato. Le contamos quiénes se enfrentan, los horarios de cada uno de los encuentros y todo lo que necesita saber.

Lea también: El detalle en los guayos de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que muy pocos notaron

Así se jugarán los dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Tras dos semanas intensas de juego en la fase de grupos, 32 selecciones aseguraron su cupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ya se conocieron cómo quedaron las llaves, fecha, hora y dónde van a jugar una fecha definitiva para pasar a octavos de final. Así quedaron:

Sigue leyendo: La contundente respuesta de José Pékerman sobre si Colombia ganará la Copa Mundial de la FIFA 2026