Empieza la venta de boletas para Hellfest 2027; habrán más de 300 bandas de metal en el escenario

Todo está listo para la realización de uno de los festivales de metal más importantes que se realiza cada año en el mundo. En esta oportunidad, presentan un evento que busca destacar sobre los años anteriores, pues van a tener más de 300 bandas en el escenario, algo que sorprende a todos y que, sin duda, emociona a todos los fans del género.

Por eso, en las últimas horas se dio a conocer toda la información relacionada con las entradas, para que nadie se quede por fuera de este festival. Además, los interesados podrán comprar un abono de cuatro días, con el fin de que disfruten de todas las bandas.

Leer más: U2 presenta ‘Street Of Dreams’: El inicio de su nueva era musical

Entradas y programación del HellFest 2027

Según se dio a conocer por medio de redes sociales, la venta de las entradas para los cuatro días del festival ya se encuentra disponible en la página web oficial de tickets.hellfest.fr, en donde podrán encontrar el abono. Si quiere asistir a los cuatro días, el precio de las entradas es de 389 euros, que sería aproximadamente $1.500.000, más todos los gastos del servicio de la tiquetera.

Si quiere comprar entradas individuales, puede hacerlo la página web oficial, pero solo desde enero del 2027.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hellfest Open Air Festival (@hellfestopenair)

Seguir leyendo: Horarios para el show de The Mills en Bogotá HOY 8 de julio: un concierto imperdible

El evento de metal se va a realizar del 17 al 20 de junio del 2027, va a tener más de diez escenarios y será en Clisson, en Francia. Por ahora, los organizadores no han dado a conocer muchos detalles sobre las bandas que harán parte del festival, pero se dice que serían varias conocidas y algunas locales, que han dejado en alto el metal en el mundo.

La capacidad será de 60 mil asistentes por cada día del festival y las personas que compraron entradas para los cuatro días podrán disfrutar de la zona de acampado, la cual estará disponible al lado de la entrada principal del evento. Pero no hay más detalles, teniendo en cuenta que esperan anunciar el calendario completo al mismo tiempo que las entradas individuales.