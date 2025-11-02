Linkin Park es una de las bandas estadounidenses más populares de rock alternativo y rap rock, por lo que desde que fue lanzamiento en 1996 lograron hacer historia en todo el mundo. Nació en Agoura Hills, California, en Estados Unidos, y está integrada por Dave Farrell, Brad. Deison, Joe Hahn, Emily Armstrong, Colin Brittain y Mike Shinoda, quienes están de gira actualmente por varios países del mundo.

Sin embargo, desde que hicieron un cambio en su vocalista, varias personas han empezado a hablar sobre ellos y las críticas en redes sociales se convirtieron en algo de todos los días. Por eso, en medio de una entrevista con Blabbermouth, un medio de comunicación de Argentina, Mike Shinoda, líder de Linkin Park, decidió hablar sobre la forma en la que llevan las críticas.

¿Cómo manejan las críticas los integrantes de Linkin Park?

Tras el regreso de la banda, varios usuarios se han preguntado sobre la forma en la que llevan las críticas en la actualidad, teniendo en cuenta que varias personas en redes les dejan comentarios negativos. Sin embargo, también hay quienes les dejan algunos mensajes positivos, destacando lo mejor que tiene la banda ahora una esencia totalmente diferente.

“Este año ha sido increíble. Hemos tenido un tiempo muy ajetreado, con muchos de los conciertos más importantes que nunca hemos dado. Creo que todo el mundo sigue muy emocionado con la gira y con los conciertos”, mencionó sobre el momento que están viviendo.

Pero también, decidió hablar sobre todo lo que ha sido empezar con esta nueva banda, canciones y este álbum que nadie se esperaba. Pese a eso, la acogida habría sido mucho mejor de que lo que se esperaban, por lo que se emocionan en cada uno de los conciertos que dan en los diferentes países.

“Desde el principio, todo lo que sacamos al mercado, siempre hay gente a la que le encanta y gente a la que no le gusta. Eso es parte de ser artista… Pero nos hemos dado cuenta de lo más importantes es que nos guste a nosotros y estamos orgullosos de lo que hemos creado”, aseguró.

Para ellos, lo más importante es poder transmitir todas sus emociones a los seguidores en cada concierto, por lo que con mucho respeto presentaron sus nuevos trabajos. Frente a las críticas a Colin y Emily, las pasan por desapercibidas, por lo que mencionan que ellos ya los sienten parte del grupo, por lo que sienten que encajan perfectamente con la banda.