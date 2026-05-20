¿GTA VI se retrasa nuevamente? Filtración preocupa a miles de fanáticos a la espera del videojuego

GTA VI es uno de los videojuegos más esperados de la industria en los últimos años. Miles de fanáticos esperan poder disfrutar de este título, que promete revolucionar a miles de amantes del ‘gaming’ alrededor de todo el mundo.

Este juego ha tenido años de desarrollo. De hecho, ha sufrido varios retrasos, aunque sus fanáticos confían en que pronto llegue su fecha de lanzamiento.

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La llegada de ‘Grand Theft Auto VI’ llevarse a cabo el próximo 19 de noviembre. Sin embargo, un rumor indicaría que puede llegar a ocurrir un nuevo atraso en su lanzamiento, y la preocupación de los fanáticos es notable.

¿GTA VI se retrasa de nuevo?

La espera por Grand Theft Auto VI ha sido ciertamente larga. En un principio este videojuego generó gran expectativa por su anuncio, aunque, desde su oficialización también se ha hecho esperar con varios atrasos.

Gracias al éxito de GTA V, y de toda esta franquicia en general, los fanáticos esperan que la nueva entrega revolucione el mundo de los videojuegos.

De hecho, en los tráilers principales de este título se han empezado a mostrar nuevos detalles, como la llegada de un hiperrealismo gráfico notable, pero también posibles mecánicas nunca antes vistas en el ‘gaming’.

Claramente esto ha hecho que la expectativa se dispare por los cielos. Sin embargo, este título se ha hecho esperar, sobre todo por 2 atrasos notables en su fecha de estreno.

En un principio, este título estaba pautado para primavera de 2025. No obstante, tuvo que cambiarse hasta 3 veces, primero para otoño, luego al 26 de mayo de 2026, y finalmente al 19 de noviembre de este mismo año.

Frente a esto la cuenta atrás de los fans espera llegar a su fin en pocos meses. Aunque, un nuevo rumor llegaría con malas noticias, ya que el juego podría retrasarse nuevamente.

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Según dio a conocer un usuario del foro ‘4chan’, GTA prepara un nuevo retraso que movería la fecha de lanzamiento para el próximo febrero de 2027, mientras que en PC saldría para mayo del mismo año.

GTA 6 is getting delayed to February 2027 according to this 4chan leak as Rockstar & Take Two prepare to announce this during the investor meeting. pic.twitter.com/mCNnqktDFp — GTA 6 NEWS (@GTAVInewz) May 20, 2026

Claramente esto ha preocupado a los usuarios, quienes además esperan poder ver pronto un nuevo tráiler del videojuego. Cabe aclarar que, al menos por ahora esto solo parecer ser un rumor, y Rockstar no ha revelado de forma oficial ningún atraso nuevo para este título.