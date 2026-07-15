¿Una millonada? Esto cuestan los boletos de Metallica en Las Vegas: fechas en las que se presentan

Metallica es, sin lugar a dudas, una de las bandas más grandes y destacadas en la historia del metal y la industria musical de forma general. Este grupo ha conquistado a miles de fanáticos a partir de sus éxitos y de un estilo que ha encantado a varias generaciones.

Aunque ya pasaron varios años desde el inicio de su trayectoria, el auge de este grupo se mantiene en la actualidad. De hecho, este grupo está cerca de llevar a cabo una de sus giras más grandes y ambiciosas.

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La histórica agrupación dirá presente en ‘The Sphere’ de Las Vegas, en una residencia que presentará todo el poderío del thrash metal. Aquí les contamos el precio de las entradas, y las fechas en las que darán su concierto.

Esto cuestan los boletos de Metallica en Las Vegas

Sin lugar a dudas, ‘The Sphere’ es uno de los ‘venues’ más emocionantes para los amantes de la música y el espectáculo. Desde su inauguración en Las Vegas en 2023, varios fans se han mostrado impresionados por la presentación de este escenario, como una esfera gigante con gran iluminación.

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Después de mucha espera, llegará uno de los espectáculos más grandes del metal a este lugar, como lo es un show de Metallica. Esta agrupación prepara una serie de shows imperdible en esta ubicación.

La banda hará una residencia que ocurrirá entre este 2026 y el próximo 2027. Las fechas completas para estos shows son:

1 de octubre

3 de octubre

8 de octubre

10 de octubre

15 de octubre

17 de octubre

22 de octubre

24 de octubre

29 de octubre

31 de octubre

5 de noviembre

7 de noviembre

28 de enero

30 de enero

4 de febrero

6 de febrero

18 de febrero

20 de febrero

25 de febrero

27 de febrero

4 de marzo

6 de marzo

11 de marzo

13 de marzo

En caso de que esté interesado en la boletería para este evento, les contamos que las entradas están totalmente agotadas. Sin embargo, aun todavía ser compradas en el mercado de la reventa.

Dentro de este apartado, las boletas para ver a Metallica en ‘The Sphere’ de Las Vegas están entre los 2.900.000 pesos colombianos y los 9.500.000 de manera aproximada.