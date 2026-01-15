El trofeo del Mundial de la FIFA 2026 llega a Colombia: fechas y lugar de la experiencia

A menos de seis meses para el inicio del Mundial de la FIFA 2026, el ambiente mundialista se empieza a sentir con fuerza en el país. Los hinchas colombianos siguen con atención el camino de la Selección y mantienen la expectativa puesta en su regreso a una Copa del Mundo, tras ocho años de ausencia.

En medio de este ambiente de ilusión, uno de los símbolos más importantes del fútbol mundial llegará a Colombia. El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA estará en Bogotá y podrá ser visitado por los aficionados.

La copa, considerada uno de los mayores atractivos del Mundial, hará una gira internacional que recorre varios países antes del inicio de la competencia. Esta visita permitirá a los hinchas colombianos acercarse a un objeto cargado de historia, emociones y recuerdos que han marcado generaciones enteras de fanáticos del fútbol.

La llegada del trofeo a Colombia también tiene un significado especial: será su regreso al país después de 12 años, luego de su última visita en 2014. Para muchos, este evento se conecta con la esperanza de volver a ver a la Selección Colombia compitiendo en la máxima cita del fútbol mundial.

¿Dónde y cuándo se podrá ver el trofeo del Mundial?

El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA estará en Bogotá los días 15 y 16 de febrero. La experiencia se realizará en el Gran Salón de Corferias, donde el público podrá ingresar y vivir un recorrido especial alrededor del Mundial y su historia.

La visita hace parte del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, una gira que recorrerá 30 países, con 75 paradas en más de 150 días. En América Latina, el recorrido incluye a Guatemala, Honduras, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil y México.

Durante la experiencia en Bogotá, los asistentes participarán en un recorrido inmersivo de aproximadamente 50 minutos, con espacios diseñados para representar distintas emociones que despierta el fútbol. El recorrido finaliza con una fotografía oficial junto al trofeo.

Antes de llegar a Colombia, el trofeo visitará Ciudad de Guatemala y San Pedro Sula, y luego continuará su camino por Quito, Buenos Aires y Montevideo, para cerrar su paso por Suramérica en varias ciudades de Brasil. Más adelante, regresará a Norteamérica para recorrer distintas ciudades de México, en la antesala del Mundial 2026.