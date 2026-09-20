Leyó bien. El regreso de la agrupación británica Jamiroquai a Bogotá fue tan surreal que convocó a un fanático único: el señor Jamiroquay Calderón. Y es que, si hay alguien que tenía que estar allá obligatoriamente, era él.

La visita de Jamiroquai a Bogotá: una cita pendiente que por fin se concretó

¡La espera por fin se acabó! Jamiroquai llegó por primera vez a la capital, luego de casi dos décadas de estar lejos de los escenarios. El tan anhelado espectáculo tuvo lugar en el Coliseo MedPlus, en donde reunió a cientos de seguidores de su característico funk y jazz.

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Jamiroquay fue a ver a Jamiroquai en concierto

Entre los asistentes al show hubo uno muy especial. Jamiroquay Calderón de 52 años, se convirtió prácticamente en el invitado estrella del concierto, porque, siendo sinceros, cumple con una característica muy difícil de tener. Es que, sí, la probabilidad era muy baja pero no era igual a cero.

En un video compartido a través de las redes sociales del Coliseo MedPlus, se pudo ver a Jamiroquay disfrutando del show, viviendo una experiencia única. Además de que compartió para quienes todavía no lo podían creer, una prueba irrefutable: ¡Confirmó ser tocayo de la agrupación con cédula en mano!

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El fanático se mostró muy entusiasmado con el show, el cual disfrutó desde la entrada hasta el cierre. Y es que, siendo honestos ¿Cuántas personas pueden decir que se llaman prácticamente igual que una de sus agrupaciones favoritas?

Las redes sociales, por supuesto, no dejaron pasar semejante coincidencia. Los usuarios reaccionaron entre risas, preguntas y mucha confusión. Definitivamente, una de esas historias que parecen desafiar la realidad, pero que pasan.

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