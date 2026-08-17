Los Beatles vuelven a Abbey Road: así recrearon una de las portadas más famosas del rock

La imagen que marcó la historia del rock volvió a cobrar vida. Durante el rodaje del nuevo proyecto cinematográfico sobre The Beatles, los cuatro actores que interpretan a los integrantes de la banda recrearon la famosa fotografía de la portada de Abbey Road, caminando en fila por el paso peatonal que aparece en la imagen original.

Los protagonistas son Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr. La recreación llamó especialmente la atención porque Mescal apareció caminando descalzo, al igual que McCartney en la fotografía de 1969.

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Una portada que se convirtió en historia

La fotografía original fue tomada por Iain Macmillan el 8 de agosto de 1969, frente a los estudios de EMI en Londres. La sesión fue mucho más sencilla de lo que podría imaginarse: los Beatles cruzaron varias veces la calle mientras Macmillan tomaba las fotografías desde una escalera.

La imagen terminó convirtiéndose en una de las portadas más reconocibles de la música y convirtió ese paso peatonal de Londres en un lugar de peregrinación para los fanáticos de la banda.

Cuatro películas para contar la historia de The Beatles

La recreación hace parte del ambicioso proyecto dirigido por Sam Mendes, que contará la historia de The Beatles a través de cuatro películas, cada una narrada desde la perspectiva de uno de sus integrantes.

La producción cuenta además con una particularidad histórica: tiene el respaldo de Paul McCartney, Ringo Starr y los herederos de John Lennon y George Harrison, quienes autorizaron el proyecto y el uso de la música de la banda.

Las cuatro películas llegarán a los cines en abril de 2028, por lo que todavía queda tiempo para conocer cómo esta nueva producción recreará otros momentos importantes de la historia de una de las bandas más grandes de todos los tiempos.

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