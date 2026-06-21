El mejor álbum de rock de cada década: un recorrido por más de 60 años de historia

Desde la revolución musical de los años sesenta hasta las producciones más recientes, estos son algunos de los álbumes que mejor representan la evolución del rock a lo largo de más de seis décadas.

Algunos trabajos lograron destacar por su impacto, influencia y capacidad para trascender el paso del tiempo. Esta selección reúne álbumes que, además de alcanzar reconocimiento de la crítica y el público, se convirtieron en referentes obligados para entender la evolución del rock desde los años sesenta hasta la actualidad.

Años 60: Abbey Road (1969), de The Beatles

El cierre de la década estuvo marcado por uno de los trabajos más reconocidos de The Beatles. Abbey Road reunió innovación, madurez compositiva y algunas de las canciones más recordadas del grupo británico. Temas como “Come Together”, “Something” y “Here Comes the Sun” ayudaron a convertir el álbum en una referencia obligada para entender la transformación del rock moderno.

Años 70: Led Zeppelin IV (1971), de Led Zeppelin

Si existe un disco capaz de resumir la grandeza del rock de los años setenta, ese es Led Zeppelin IV. El álbum consolidó a la banda británica como una de las más importantes de todos los tiempos y dio vida a “Stairway to Heaven”, una de las canciones más influyentes de la historia. Su combinación de hard rock, folk y blues marcó a generaciones enteras de músicos.

Años 80: The Joshua Tree (1987), de U2

Durante los años ochenta, U2 alcanzó su consagración mundial con The Joshua Tree. El álbum presentó himnos como “With or Without You”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” y “Where the Streets Have No Name”. Su éxito comercial y reconocimiento crítico lo convirtieron en uno de los trabajos más representativos de la década.

Años 90: Nevermind (1991), de Nirvana

La llegada de Nevermind cambió el panorama musical de principios de los noventa. Con “Smells Like Teen Spirit” como bandera, Nirvana llevó el grunge al público masivo y desplazó temporalmente al glam metal que dominaba la industria. Más que un éxito comercial, el álbum se convirtió en un símbolo generacional.

Años 2000: American Idiot (2004), de Green Day

En una época marcada por la transformación de la industria musical, Green Day logró revitalizar el rock con American Idiot. Concebido como una ópera rock moderna, el disco combinó crítica social, narrativa conceptual y éxitos como “Boulevard of Broken Dreams” y “Wake Me Up When September Ends”. Su impacto trascendió la música y llegó incluso a los escenarios de Broadway.

Años 2010: AM (2013), de Arctic Monkeys

Pocos discos definieron la década de 2010 como AM. Con una mezcla de rock alternativo, riffs memorables y una identidad sonora propia, Arctic Monkeys alcanzó una dimensión global gracias a canciones como “Do I Wanna Know?”, “R U Mine?” y “Why’d You Only Call Me When You’re High?”. El álbum se convirtió en una referencia para una nueva generación de oyentes.

Años 2020: Hackney Diamonds (2023), de The Rolling Stones

En una década todavía en desarrollo, Hackney Diamonds destaca como uno de los lanzamientos más importantes del rock reciente. El álbum marcó el regreso de The Rolling Stones con material original después de 18 años y demostró que una de las bandas más influyentes de la historia sigue vigente más de seis décadas después de su formación.

Cada uno de estos álbumes representa un momento clave en la evolución del rock. Aunque cualquier selección está abierta al debate, todos comparten una característica, lograr trascender su tiempo y convertirse en referencias indispensables para comprender la historia de uno de los géneros más influyentes de la música contemporánea.