Hora y dónde ver en VIVO GRATIS Nacional vs. Inter de Miami HOY; Messi se pone la 10 en Medellín

Tras varias semanas anunciando la llegada de uno de los mejores futbolistas del mundo, llegó el gran día de ver a Messi en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. En la tarde de este sábado 31 de enero, la ‘Pulga’ con el Inter de Miami va a enfrentar a Atlético Nacional, equipo paisa, en uno de los partidos amistosos más esperados en el 2026.

Este será uno de los eventos más importantes de todos los tiempos, pues sería la primera vez que los dos cuadros se enfrentan. Además, es la segunda vez que Messi llega a Medellín y, en esta oportunidad, a encontrarse una vez más frente a frente con David Ospina, el histórico arquero de la selección Colombia.

Hora y dónde ver en VIVO GRATIS Nacional vs. Inter de Miami HOY

Ya todo está listo para lo que será este encuentro deportivo; durante los últimos días, fans de todo el país llegaron a esta ciudad con el fin de poder ver a su ídolo una vez más. Además, hay quienes creen que esta podría ser su última vez en Colombia, teniendo en cuenta que durante meses se viene hablando del pronto retiro de Messi del fútbol profesional.

Por eso, el partido Nacional vs. Inter de Miami es una oportunidad para poderlo ver en su mejor faceta. También es un amistoso preparatorio que busca mejorar la calidad del juego de los dos equipos, teniendo en cuenta todos los futuros partidos que van a tener que enfrentar.

El partido Nacional vs. Inter de Miami se va a transmitir HOY sábado 31 de enero, totalmente GRATIS por el canal RCN desde las 4:00 p.m. con la previa y, posteriormente, a las 5:00 p.m., el juego. Ya los dos equipos se encuentran listos en sus lugares de concentración para poder dejar todo en la cancha en la tarde de este sábado.

Por ahora, no se tiene conocimiento sobre cuál sería la nómina inicial, pero sí se dice que Messi podría ser el diez inicialista, pero nada de esto fue confirmado directamente por el equipo. Resta esperar minutos antes del encuentro, cuando revelen todos los detalles adicionales del encuentro deportivo.