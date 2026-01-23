¡Hagamos una intervención en ‘El Gallo’ de Radioacktiva! Inscríbase aquí para participar
‘El Gallo’ de Radioacktiva hará una intervención al más puro estilo de ‘How I Met Your Mother’, y aquí les contamos como participar.
‘El Gallo’ de Radioacktiva hará una intervención al más puro estilo de ‘How I Met Your Mother’, y aquí les contamos como participar.
Llega una nueva modalidad en ‘El Gallo’ de Radioacktiva, con una intervención al más puro estilo de ‘How I Met Your Mother’. En esta ocasión podrá participar para recibir una llamada por parte nuestro equipo y recibir un consejo o una mediación si está yendo por el camino equivocado.
En algunos casos puede estar yendo por el camino incorrecto, y necesitar la ayuda de amigos o conocidos, quienes se lo hagan saber con una reunión llamada ‘intervención’.
Más noticias: Champion y más: los grandes ganadores de ‘Lo Menos Peor del 2025’ en El Gallo de Radioacktiva
Esta vez será el equipo de ‘El Gallo’ de Radioacktiva quien llevará a cabo esta mediación, y para participar y contarnos su caso con una llamada en vivo solo debe llenar el siguiente formulario: