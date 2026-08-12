La historia de One Piece fue originalmente escrita en manga por Eiichirō Oda en el año 1997, para que dos años después se iniciara la adaptación a anime, poniéndo voz a cada personaje y publicando un capítulo cada semana. Esta historia narra las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven que se embarca en un viaje por el mar para reunir a una tripulación y encontrar el tesoro ‘One Piece’.

La historia de piratas a la fecha cuenta con más de 1.100 episodios emitidos y, luego de 26 años de transmisión, cambiaron el formato clásico de los episodios semanales para adoptar un formato de máximo 26 episodios por año.

Por lo tanto, este año los episodios comenzaron a salir desde abril, con la segunda parte de la Saga final, que da continuidad a la travesía de los ‘Sombreros de paja’ por el Arco de Elbaph.

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Este fue el último episodio que salió de One Piece en agosto de 2026

Los episodios de One Piece este año han sido publicados desde el mes de abril, con una frecuencia semanal. El más reciente episodio, titulado “Un juego de pesadilla, el plan oscuro de los Caballeros de Dios” se publicó el 9 de agosto. Aquí le dejamos el listado de los próximos episodios y su fecha de estreno:

16 de agosto 2026: ¡Salven a los niños!, ¡los guerreros de Elbaph se mueven!

23 de agosto 2026: ¡Elbaph devorada por las llamas!, ¡el lanzamiento de Jinbe!

30 de agosto 2026: ¡La amenaza de la Fruta Aro Aro!, ¡Gunko contra la tripulación de Sombrero de Paja!

6 de septiembre 2026: ¡El vil juego de los rehenes!, ¡intimidación del audaz Sommers!

Todos estos episodios hacen parte de la saga final y, en esta parte, los hechos están centrados en el arco de Elbaph, por lo que se puede ver el nombramiento de Luffy como uno de los cuatro emperadores del Mar y, aunque parece estar más cerca de encontrar el One Piece, se creería que aún falta mucho por contar.

Además tenga en cuenta que, si desea verla serie completa, puede encontrar todos los episodios en Crunchyroll y Netflix; no obstante, en esta última plataforma cada episodio se lanza una semana más tarde.

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