Don Tetto hizo historia en el Movistar Arena de Bogotá con un viaje por sus clásicos

Don Tetto ofreció una noche espectacular a todos fanáticos que asistieron al Movistar Arena en Bogotá. Con un recorrido por sus éxitos, las canciones que marcaron sus inicios y todas las que han escrito en 21 años de carrera.

La banda tituló este concierto como Don Tetto histórico y así lo fue, pues desde el principio se veía venir que iba a ser un show para los libros. Recordemos que cuando salió la boletería, se vendió bastante bien y se habilitó el tercer piso del Movistar Arena.

Justamente, Don Tetto se convirtió en la primera banda de rock que llenó uno de los escenarios más apetecidos por los artistas en Bogotá, el Movistar. La agrupación no solo cantó por casi tres horas, también tuvo efectos especiales, show acústico y hasta invitados.



Concierto para el recuerdo

Tener 21 años de carrera no es un aspecto menor y poder llenar espacios tan grandes congregando tantos fanáticos no es algo sencillo. Don Tetto no la ha tenido fácil y se ha mantenido vigente en la industria cuando hay otros géneros musicales que lideran los listados de música en la actualidad.

El Movistar Arena estaba totalmente lleno y listo para poder recordar esas canciones que devuelven a los fanáticos a las épocas del colegio. Dentro de las primeras que interpretaron estuvieron ‘Adiós’ y ‘Niñas Malas’.

Desde ahí ya se sabía que iba a ser toda una fiesta en el Movistar Arena, pues no hubo una canción que el público no coreara a todo pulmón. Dentro de las sorpresas que tuvo la banda fue sacar mariachis para interpretar ‘Me Odia, Me Ama’.

En esta canción, que es uno de los clásicos de Don Tetto, al escenario salió toda una formación de mariachis que acompañaron en las últimas notas de la canción. Además, también interpretaron ‘El Rey’.

En una noche llena de sorpresas, la banda también explicó que en su más reciente álbum ‘Castillos de Arena’, invitaron a algunas mujeres para colaborar y fue una gran experiencia. Por eso, invitaron a Ilona a su show en el Movistar y cantaron ‘Duele no Tenerte’.

La banda hizo un cambio de escenario y llegaron a la parte trasera del Movistar Arena para interpretar algunas canciones en acústico. Por supuesto, la respuesta del público fue de total algarabía y encendieron sus luces para acompañar a los bogotanos.

Otro de los invitados fue Amós Piñeros, ex Ultrágeno, y lo que más le gustó al público es que salió y tocó violín, demostrando toda la calidad que pueden ofrecer estos artistas juntos.

La banda terminó con las canciones que no podían faltar en el encore y todos volvieron bastante conmovidos por los gritos del público. Cuando los fanáticos pensaron que se había acabado el show no pararon de gritar ‘ole, ole, tetos, tetos’.

Ante esta reacción del público, Diego Pulencio no pudo evitar las lágrimas e inclusive tuvo que parar por un momento, pues no podía hablar. Jaime Medina, Jaime Valderrama y Carlos LeonGómez se mostraron bastante agradecidos.

Aquí les dejamos un pedazo de lo que fue el concierto de @DONTETTO en Bogotá🙌 pic.twitter.com/zL9Oz7fp5y — Radioacktiva_ (@Radioacktiva_) May 26, 2024

‘Sigamos Caminando’, ‘No digas lo siento’ y ‘Miénteme, prométeme’ fueron las canciones que la banda eligió para cerrar una noche mágica. Don Tetto logró hacer historia en Bogotá y es más que merecido para una banda que ha logrado crear una tradición en la capital y todo el país.