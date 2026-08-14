Los neumáticos son los únicos elementos de un carro que tienen contacto directo con el asfalto o carretera y reciben el peso de la estructura metálica y el de sus ocupantes. Es por esto que los fabricantes de llantas y los entes reguladores establecen ciertos requisitos para que haya un buen uso de las mismas y la optimización del desempeño de la máquina, como es el caso de la presión interna del aire de las ruedas.

Si bien hay quienes puedan pensar que la presión del aire en los neumáticos no tiene alguna afectación o desventaja notoria sobre el consumo de combustible, aquí les traemos la explicación de los expertos.

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¿Cuando las llantas están bajas de aire, el carro consume más combustible?

En primer lugar, tenga en cuenta que, si las llantas de un vehículo no tienen el suficiente aire adentro, lo cual se mide en libras por pulgada cuadrada de presión (psi), la tracción en las ruedas puede disminuir y le costará un mayor esfuerzo al carro.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad de Tráfico de las Carreteras en Estados Unidos (NHTSA), esta pérdida de presión puede reflejarse en el desempeño del combustible. Por cada unidad de psi que pierden las ruedas, el rendimiento de la gasolina disminuye un 0,3%.

Recomendaciones para el cuidado de las llantas

Tenga en cuenta que estas recomendaciones pueden variar según el tipo de automotor, las llantas que utilice y las recomendaciones del fabricante. Sin embargo, aquí tiene algunas indicaciones y datos generales.:

Mantener las llantas con la cantidad de aire requerida puede mejorar el rendimiento del combustible en un 3.3 %.

Si tiene un modelo fabricado después del año 2007, su carro cuenta con un Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS); este le indicará cuando la concentración del aire dentro de los neumáticos disminuya preocupantemente (25 % menos psi).

Revise frecuentemente el estado de las gomas, pues puede que una de ellas tenga una presión menor, un corte o abrasión.

Recuerde que las llantas no tienen el mismo nivel de desgaste; es por eso que se recomienda realizar rotación cada 8.000 o 12.000 kilómetros.

No olvide que las ruedas pierden 1 psi cada mes.

Tenga en cuenta estos consejos y datos, no solo para mantener el rendimiento de su vehículo, sino también para evitar accidentes por mal funcionamiento de las gomas. Manténgase informado con radioacktiva.com