¿Cuántos galones de gasolina gastaría para ir desde Bogotá a Coveñas por tierra? Hay 15 peajes

Coveñas, en el departamento de Sucre, se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más atractivos del Caribe colombiano. Sus playas de arena blanca y aguas cristalinas atraen a miles de visitantes que buscan desconectarse durante las vacaciones. Pero este municipio también destaca por su oferta de ecoturismo: la Ciénaga de la Caimanera, un manglar cercano, permite recorrer sus canales en bote y descubrir la biodiversidad de la región.



El trayecto desde Bogotá hasta Coveñas por tierra cubre aproximadamente entre 920 y 1.000 kilómetros, dependiendo de la ruta exacta que se tome. Los conductores pueden esperar pasar entre 17 y 20 horas en carretera, aunque esta duración varía según el tráfico, la velocidad de desplazamiento y posibles obras viales. Para planificar el viaje, es crucial considerar no solo el tiempo, sino también los costos asociados al combustible y los peajes.

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¿Cuántos galones de gasolina gastaría para ir desde Bogotá a Coveñas por tierra?

Un automóvil promedio consume entre 19 y 25 galones de gasolina por trayecto, lo que equivale a un rendimiento aproximado de 36 a 52 kilómetros por galón. Con el precio de la gasolina a $15.891 pesos por galón, el costo por trayecto oscila entre $301.200 y $397.275 pesos colombianos. Para ida y vuelta, el gasto en combustible podría superar los $600.000 pesos.

Esto gastaría en peajes para ir desde Bogotá a Coveñas

Además, los viajeros deben pagar 15 peajes en el trayecto, que suman aproximadamente $213.500 pesos en un solo recorrido. Los peajes y sus costos para carros particulares son:

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Peaje Río Bogotá: $12.400

$12.400 Peaje El Corzo: $12.400

$12.400 Peaje Jalisco: $20.100

$20.100 Peaje El Koran: $19.900

$19.900 Peaje de Aguas Negras: $15.300

$15.300 Peaje Zambito: $16.300

$16.300 Peaje Aguas Negras (repetido): $16.300

$16.300 Peaje La Gómez: $13.600

$13.600 Peaje Morrison: $14.800

$14.800 Peaje Pailitas: $14.800

$14.800 Peaje La Loma: $12.500

$12.500 Peaje El Copey: $12.200

$12.200 Peaje Tucurinca: $13.100

$13.100 Peaje Tasajera: $17.300

$17.300 Peaje Puente Laureano: $17.300

El viaje también permite visitar Tolú, a solo 20 km de Coveñas, un lugar con playas, palmeras y una biodiversidad similar. Esto facilita a los turistas combinar ambos destinos y disfrutar de toda la región del Golfo de Morrosquillo.

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En total, considerando gasolina y peajes, los viajeros deben presupuestar entre $515.000 y $623.000 pesos colombianos para ida y vuelta, sin contar alimentación ni hospedaje. Tener estos datos claros ayuda a planificar un viaje más seguro y sin sorpresas económicas hacia uno de los destinos más atractivos del Caribe colombiano.