La canción de los Beatles que era la “favorita” de Paul McCartney; es poco conocida

The Beatles son, sin lugar a duda, una de las bandas más importantes en la historia de la música y el rock. Con sus canciones, influenciaron tanto a grupos como a nuevos músicos, dejando a su vez millones de fanáticos alrededor del mundo.

La banda estaba formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, quienes marcaron un antes y un después en el rock y el pop. Sus grabaciones, así como sus presentaciones, siguen más vigentes que nunca.

Le puede interesar: Él era el músico que Paul McCartney más admiraba; decía que era “un mago”

Dentro de ellos, Paul McCartney destaca por ser uno de los más prolíficos y versátiles. Como compositor, multiinstrumentista y cantante, fue pieza clave en el estilo de los Beatles y en el éxito que tuvo la banda. Además, a lo largo de las últimas décadas, ha continuado construyendo una carrera en solitario, demostrando que es un verdadero icono de la música.

La canción poco conocida que era la favorita de Paul McCartney

Entre tantos éxitos que tiene el cuarteto de Liverpool, hay una pieza que Paul McCartney considera muy especial. Se trata de You Know My Name (Look Up The Number), una canción poco conocida que salió en 1970 como cara B del sencillo Let It Be.

Según el propio McCartney, ésta era una de sus favoritas. Incluso, mucho más que algunos de sus éxitos más sonados, simplemente por lo rara y particular que resultaba.

Esta pieza nació en mayo de 1967, a partir de una simple frase que John Lennon vio en un guía telefónica de Londres: “You know my name, look up the number”. Desde entonces, los Beatles trabajaron varias tomas en el estudio junto al productor Geoff Emerick, sin George Martin, que estaba ausente en aquel momento.

En esta grabación, Ringo tocó la batería y los bongós, Paul el piano y el bajo, George el vibráfono, y Brian Jones, de The Rolling Stones, el saxofón. Según McCartney, el resultado fue tan curioso que se convirtió en una de sus mejores creaciones junto a sus compañeros de banda.

Así lo afirmó en el libro The Complete Beatles Recording Sessions de Mark Lewisohn, donde reflexionó: “La gente recién está descubriendo las caras B de los singles de The Beatles. Recién están conociendo cosas como ‘You Know My Name (Look Up The Number)’ —probablemente mi tema favorito de los Beatles, solo porque es muy loco. Todos los recuerdos…”.