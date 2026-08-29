Apple lo tiene todo listo: fecha y hora del evento de lanzamiento del Iphone 18 y más novedades

Apple prepara una de sus presentaciones más esperadas del año. La compañía confirmó que el próximo miércoles 9 de septiembre realizará un evento especial en el Teatro Steve Jobs de Apple Park, en Cupertino, California, donde podría revelar nuevos productos y varias actualizaciones para su ecosistema. El horario para Colombia será a las 12:00 p. m.

La jornada comenzará sobre el medio día de colombia y llevará como lema Surprise and Shine (“Sorpresa y brillo”, en español). Aunque Apple no ha revelado todos los anuncios que prepara, la atención está puesta especialmente en la próxima generación del iPhone.

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El iPhone 18 y el modelo plegable serían los grandes anuncios

Entre las novedades que más expectativa generan aparece la familia iPhone 18. La información disponible apunta a que Apple presentaría en esta ocasión los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, mientras que la versión estándar no formaría parte de esta primera presentación.

Sin embargo, el producto que podría robarse el protagonismo sería el primer celular plegable de la compañía. Las previsiones indican que Apple podría bautizarlo como iPhone Ultra, aunque la empresa todavía no ha confirmado oficialmente sus características ni su nombre definitivo.

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La presentación también tendría espacio para otros dispositivos. Apple prepara, según lo previsto, una nueva generación de relojes inteligentes con el Apple Watch Series 12 y un nuevo Apple Watch Ultra. A ellos se sumarían los AirPods 5.

En cuanto al software, la compañía podría utilizar el evento para anunciar las fechas de lanzamiento de iOS 27, iPadOS 27 y macOS Golden Gate, junto con otras actualizaciones de sus sistemas operativos.

El encuentro también despierta interés por el futuro de la dirección de Apple. Entre las posibilidades que circulan aparece un eventual cambio en la jefatura de la compañía, con John Ternus como posible sucesor de Tim Cook. Por ahora, Apple no ha confirmado que vaya a producirse una transición durante el evento.

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Para quienes quieran seguir todos los anuncios desde Colombia, la transmisión estará disponible el 9 de septiembre mediante la página oficial de Apple y el canal de YouTube de la compañía. La cita comenzará a las 12:00 p. m., hora colombiana, por lo que los seguidores podrán conocer en directo las novedades que presente la empresa.