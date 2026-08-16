¿Cuándo es el lanzamiento del nuevo iPhone 18? Faltan pocas semanas

Sigue la expectativa por todo lo que será el lanzamiento del nuevo dispositivo móvil de Apple, el nuevo iPhone 18 sigue siendo uno de los celulares más esperados del año, teniendo en cuenta todas las novedades que presentaría. Pero eso no es todo, sino que hay quienes dicen que podría ser el más costoso que ha salido en los últimos años, superando por mucho la versión 16, 16 Pro, 16 Pro Max, 17, 17 Pro y 17 Pro Max.

En esta oportunidad, será el propio John Ternus, el CEO de la empresa, quien estará a cargo de presentar todas las novedades que traen para este nuevo año. Además, se dice que en esta oportunidad, algunos de los productos nuevos, podrían no llegar en el 2026, sino esperar hasta el 2027, pero esto son solo algunos rumores de redes sociales.

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¿Cuándo es el lanzamiento del nuevo Iphone 18?

Cada vez falta menos para conocer el gran lanzamiento de Apple para este año y es que como ya es costumbre, el nuevo celular será presentado en septiembre. No se conoce la fecha exacta, pero se dice que podría ser la primera semana de este mes, teniendo en cuenta que así lo hizo en las versiones anteriores.

Sin embargo, Mark Gurman, en sus redes sociales aseguró que Apple estaba trabajando en todo lo relacionado con el evento de lanzamiento, el cuál sería en el Apple Park y presuntamente estaría agendado para el próximo nueve de septiembre. No es nada oficial, pero sí podría ser una de las fechas que habrían elegido para poder mostrar todas las novedades de la marca y lo que será su gran celular, el iPhone 18, 18 Pro y 18 Pro Max.

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Pero este no sería el único celular que van a presentar en esta oportunidad, sino que se dice que también podría llegar por primera vez a la marca el famoso iPhone plegable. Este tendría una pantalla de 5.5 pulgadas plegado y otra de 7.8 a la hora de abrirlo. No se conocen detalles de precios o diseños, pero hay cientos de personas a la expectativa de todo lo que podría tener.