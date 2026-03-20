¿De qué murió Chuck Norris? El actor había sido hospitalizado de emergencia en las últimas horas

La industria del entretenimiento estadounidense está de luto y es que en la mañana de este viernes 20 de marzo del 2026, se dio a conocer que el reconocido actor, Chuck Norris, había fallecido a los 86 años.

Por medio de la cuenta de Instagram del actor se dieron a conocer todos los detalles de su muerte, mencionando que el artista estuvo rodeado de todos sus familiares y personas cercanas a su vida durante sus últimas horas de vida. De inmediato, cientos de personas empezaron a dejar mensajes de condolencias a su familia, mencionando que esta es una gran pérdida para toda la industria del entretenimiento.

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“Con tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener todo esto en privacidad, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza… Por medio de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en sus vidas”, dice el comunicado a la opinión pública.

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¿De qué murió Chuck Norris?

Según dio a conocer el medio internacional TMZ, el actor había sido hospitalizado de emergencia el pasado jueves 19 de marzo en un hospital de la isla de Kauai, pero se encontraba de buen ánimo recibiendo atención médica. De hecho, aseguran que logró hablar con varios de sus amigos por teléfono, a quienes les hizo chistes sobre toda la situación que estaba viviendo.

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Tan solo el pasado 10 de marzo cumplió 86 años y lo celebró junto a toda su familia, como amigos cercanos que siempre lo acompañaban. En sus redes, subió algunas historias en donde escribió: “Yo no envejezco, yo subo de nivel”

Para ese momento, no se tenía información sobre si el actor estaba enfermo, por lo que se le veía muy bien en las fotografías. De hecho, sus familiares, en el comunicado a la opinión pública, mencionan que todos los detalles de su muerte no se van a dar a conocer y quieren mantener todo privado en este difícil momento.