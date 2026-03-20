Esta fue la última película de Chuck Norris: Lucha contra amenaza extraterrestre, estrenada en 2024

Chuck Norris sorprendió a todos sus seguidores con su gran regreso a la pantalla grande en el 2024, sin saber que esta sería la última película que iba a grabar antes de su muerte en la mañana de este viernes 20 de marzo del 2026. Se trata de la producción ‘Agent Recon’, una cinta que se estrenó en el 2024 y se grabó cuando el actor tenía 84 años, después de estar más de una década lejos de estos escenarios.

Para muchos, esta fue la gran sorpresa y apuesta de la película, mientras que otros tomaron esta cinta como un claro ejemplo de que, pese al paso del tiempo, el talento sigue intacto. Aunque él no era el directo protagonista, sí tenía un papel fundamental, porque nuevamente estaba en una cinta de acción, como en los 90.

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¿De qué se trata ‘Agent Recon’ la última película de Chuck Norris?

La cinta se estrenó en el 2024, después de que el artista llevara más de doce años sin actuar en una película. En esta oportunidad, la trama es totalmente diferente, pues antes tenía que pelear y demostrar sus habilidades en artes marciales al enfrentar a otros personajes “malos”, pero en esta oportunidad, todo es contra los alienígenas.

Esta cinta cuenta la historia de Alastair, quien es interpretado por Chuck Norris. Él es un veterano de un grupo militar encubierto que viene trasteando una misteriosa energía de una base secreta en Nuevo México. Allí, se sospecha que exista presencia de seres del espacio no identificados, que podrían poner en riesgo a toda la humanidad.

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<p>Después de investigar con todo su equipo, se encuentra con que esta energía tiene toda la capacidad para controlar a un ejército de guerreros, quienes podrían hacer todo lo que les pidan. Allí, empieza toda una guerra, en donde el veterano debe luchar para poder evitar el fin de la humanidad a manos de estos seres.

Chuck Norris también tuvo participación en el guion como el coguionista, así que muchos hablan de cómo, después de tanto tiempo, le da vida nuevamente a estos seres, en donde la acción es la principal protagonista.